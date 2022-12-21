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Коммерсантъ FM
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Гаишнику предъявили счет

Генпрокуратура требует изъять имущество бывшего сотрудника ДПС

Лефортовский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД Сергея Кузнецова общей стоимостью около 130 млн руб., в том числе заграничную недвижимость, а также более 50 млн руб. наличными. Инициатором конфискации выступила Генпрокуратура РФ, установившая, что у экс-сотрудника ДПС доходы намного превышают те, что он мог иметь по закону.

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств, принадлежащих бывшему инспектору роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному округу Москвы Сергею Кузнецову.

Надзорное ведомство установило, что бывшим инспектором Кузнецовым, его родственниками и другими близкими ему людьми в период прохождения им службы в ДПС приобретено множество объектов недвижимого имущества. В банковских ячейках также были обнаружены наличные.

При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых это имущество приобреталось, инспектор и его родные и близкие предоставить надзорному ведомству не смогли.

В связи с этим Генпрокуратура России направила в суд исковое заявление с требованием об обращении данных объектов и денежных средств в доход государства. Речь шла о 23 объектах недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Болгарии, и автомобиле.

«Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб.»,— отмечали ранее в надзорном ведомстве.

А в индивидуальных банковских сейфах, открытых Сергеем Кузнецовым, были обнаружены €23,85 тыс., $60 тыс. и 48 млн руб., законность происхождения которых также не подтверждена.

Решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Александр Александров

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