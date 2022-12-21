Депутаты отклонили инициативу мэрии о введении почетных званий для нижегородцев

Гордума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в среду рассмотрела инициативу администрации о поощрении почетными званиями отличившихся представителей разных профессий. Мэрия предложила награждать таким образом пожарных Нижнего Новгорода, медицинских и социальных работников, учителей, а также работников культуры и полицейских. Ежегодно муниципальные власти готовы награждать по 10 представителей каждой профессии, проработавших в госучреждениях и ведомствах не менее 10 лет. В администрации предложили вручать им диплом, наградной знак, звание будет давать право первоочередного посещения муниципальных учреждений, а также визита к мэру и спикеру думы.

Однако депутаты раскритиковали проект постановления. Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман отметил, что перечень профессий ограничен всего несколькими позициями. «А где почетный водитель маршрутки, дворник, экономист? Может, надо более укрупненно подойти к названию почетного звания? Здесь не должно быть обиженных. Давайте вспомним классика: “Все профессии важны, все профессии нужны”», – напомнил господин Фельдман.

Глава комиссии по МСУ Ольга Балакина и спикер Олег Лавричев подчеркнули, что список профессий для награждений может быть дополнен. Депутат Николай Сатаев на это заметил, что дума «загоняет себя в угол», поскольку представителей вообще всех профессий наградить невозможно. «Во-вторых, у нас есть звание “Почетный гражданин Нижнего Новгорода”. А этими новыми званиями мы его обесцениваем. Мы запутаемся в этих “почетных”, если у нас будет 20 наименований по 200 человек», – заявил господин Сатаев.

Его коллега Кирилл Лазорин добавил, что званием «Почетный гражданин Нижнего Новгорода» можно наградить представителей любых профессий. С ним согласились остальные депутаты, в итоге инициативу мэрии гордума отклонила.

Владимир Зубарев