Таймыр вызывает к доске

Таймырские депутаты выразили «негативную оценку» принятому 21 декабря Госдумой законопроекту, который дает региональным властям возможность взять под управление муниципальные школы и детсады. Авторы поправок уверены, что перемены послужат внедрению «эффективной региональной модели централизованного управления в системе образования в части повышения гарантий реализации прав обучающихся». Таймырские парламентарии опасаются, что инициатива, напротив, приведет к потере управляемости образовательными учреждениями, учитывая региональные особенности: отдаленность, разбросанность, труднодоступность населенных пунктов от центров принятия решений. Чиновники соседнего с Таймыром Эвенкийского муниципального района также сомневаются в целесообразности передачи школ и детсадов района в ведение края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Маковецкая, Коммерсантъ Фото: Марина Маковецкая, Коммерсантъ

Госдума 21 декабря приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону «Об образовании в РФ», инициаторами которых выступила группа депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Объясняя необходимость предоставить региональным властям право получить в свое ведение муниципальные школы и детсады, авторы документа сослались на отсутствие однородности качества образования, снижение управляемости образовательной системы из-за «длинной цепочки управления с концентрацией влияния на низовом уровне», возможность разбалансировки системы из-за несогласованных действий муниципальных и региональных властей.

«Принятие предлагаемых правовых норм создаст условия для внедрения эффективной региональной модели централизованного управления в системе образования в части повышения гарантий реализации прав обучающихся на получение образования по основным общеобразовательным программам»,— говорится в пояснительной записке. Однако, как оказалось, с такой трактовкой согласны представители не всех регионов.

Депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Красноярский край) направили обращение к красноярскому губернатору Александру Уссу и спикеру заксобрания края Алексею Додатко, выразив «негативную оценку» поправок. «Мы опасаемся потери управляемости этими учреждениями, учитывая особенности нашего муниципального образования: отдаленность, разбросанность, труднодоступность поселков от центров поселений и района. Транспортная логистика на территории района очень сложная, в основном осуществляется авиационное сообщение с большинством поселений и поселков»,— говорится в обращении таймырских депутатов. Они также отмечают, что неустойчивая связь не позволяет решать повсеместно задачи в онлайн-режиме.

По словам депутатов, происшедшая по федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан» 2011 года передача сферы здравоохранения на региональный уровень привела к «укрупнению» медицинских учреждений за счет сокращения ряда функций районных больниц. В связи с этим райсовет опасается, в частности, закрытия сельских и малокомплектных школ.

Если же федеральная инициатива все же будет реализована в Красноярском крае, таймырские депутаты просят учесть «необходимость применения различного подхода к определению норматива: какие образовательные организации забирать на уровень региона, а какие оставлять муниципалитетам». Также они предложили региональным властям «сформировать адекватную процедуру, в которой муниципалитет будет играть важную роль и иметь право заблокировать соответствующее решение о передаче».

Депутаты заксобрания края считают, что проблема управляемости может возникнуть не только на Таймыре, но и в ряде других районов.

«Практика показывает, что, когда централизация поднимается на самый верх, муниципалитеты не знают, что делать с развалившимся крыльцом, с выбитыми окнами, потому что это должен сделать субъект»,— сказала «Ъ» председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина («Единая Россия»).

По мнению председателя комитета заксобрания по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмилы Магомедовой («Единая Россия»), северные территории будут «внутренне противиться» подобной реформе в образовании. «Хотят поставить все под жесткий контроль для эффективного использования каждой копеечки и краевого, и местного бюджета. Но настолько сложна и неповоротлива пока эта система управления и контроля за работой тех же учреждений здравоохранения, что до сих пор вызывает отторжение. Куда ни приедешь, все говорят: "Давайте вернем право муниципалитетов отвечать за состояние здравоохранения на своей территории»,— сказала она «Ъ».

Руководитель управления образования соседнего с Таймыром Эвенкийского муниципального района Ольга Шаповалова также сомневается в целесообразности передачи школ и детсадов района в ведение края: «Проблем очень много, и, к сожалению, регион точно не сможет их решить. Многое надо решать на местном уровне, с учетом особенностей этой территории».

В минобразования Красноярского края «Ъ» не прокомментировали ситуацию.

«Норма не носит императивного характера, а лишь устанавливает право органов государственной власти субъектов при необходимости пересмотреть региональную систему управления образованием посредством перераспределения соответствующих полномочий»,— заявили «Ъ» в пресс-службе Минпросвещения России.

Валерий Лавский, Красноярск; Наталья Костарнова