Школы берут выше

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешит передавать школы с муниципального уровня на региональный. Депутаты считают, что это создаст «условия для внедрения эффективной модели централизованного управления в системе образования». Эксперты соглашаются, что это может помочь оптимизировать управление школами. Но предупреждают, что это сложная и длительная административная процедура, которая предполагает радикальное изменение полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перевод муниципальных школ на региональный уровень, надеются депутаты, повысит уровень подготовки школьников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Перевод муниципальных школ на региональный уровень, надеются депутаты, повысит уровень подготовки школьников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Законопроект, предусматривающий возможность передачи муниципальных образовательных учреждений на уровень региона, был внесен в Госдуму в середине ноября. Его авторами стали более 300 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций. В пояснительной записке говорится, что сейчас даже внутри одного региона «наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов». По мнению депутатов, «сложившаяся длинная цепочка управления с концентрацией влияния на низовом уровне снижает маневренность, управляемость системы образования».

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. И основные проблемы учебных заведений — нехватка учителей и состояние самих школ — связаны с тем, что многие муниципалитеты не в состоянии решить эти вопросы,— приводится цитата господина Володина на сайте Госдумы.— У них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города. А между тем у нас из почти 40 тыс. школ 56% находятся в сельских районах».

По мнению депутатов, возможность передавать муниципальные школы в ведение субъектов создаст «условия для внедрения эффективной региональной модели централизованного управления в системе образования».

А еще законопроект «позволит повысить прозрачность финансирования системы общего образования», учитывая «высокую дотационность муниципалитетов».

В 2017 году по инициативе тогдашней главы Минобрнауки Ольги Васильевой в 20 регионах был запущен пилотный проект по передаче школ с муниципального на региональный уровень. Условия были разными: в шести субъектах попробовали передать и полномочия управления, и имущество образовательных организаций, а в пяти — без имущества. В оставшихся девяти регионах планировали сохранить полномочия по управлению школами за муниципалитетом, но при этом местные власти должны были заключить соглашения с региональными чиновниками. “Ъ” обратился в Минпросвещения с просьбой рассказать об итогах пилотного проекта, однако там на этот вопрос не ответили. Замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала “Ъ”, что в Самарской области в 2017 году все школы были переданы в ведение региона, за исключением школ Самары и Тольятти. «В итоге школы, которые находились в ведении субъекта, показали лучшие результаты, нежели школы под контролем муниципалитета»,— утверждает депутат.

Главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает эксперимент неудачным, потому что регионы так и не смогли до конца перераспределить полномочия. Она указывает, что из нового законопроекта неясно, кто останется учредителем школ и будет нести ответственность за весь имущественный комплекс. «Если хотят исключить полностью муниципалитет, то это радикальное изменение полномочий, очень сложная и длительная административная процедура,— поясняет госпожа Абанкина.— А если учредителем останется муниципалитет, то неясно, каких именно полномочий он лишается».

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин указывает, что сейчас учредителями школ являются муниципалитеты, но большая часть финансирования идет через регионы путем субсидий. «Возможность передачи школ в региональное подчинение позволит оптимизировать ситуацию с управлением,— рассуждает он.— Например, сейчас в одном муниципалитете 30 школ, а в другом — две. И в каждом нужно создавать методические службы. А поправки позволят все это оптимизировать в единую методическую службу, более равномерно распределять ресурсы по школам, формировать единую кадровую политику».

В Минпросвещения заявили “Ъ”, что новая управленческая модель «способствует укреплению и развитию единого образовательного пространства».

«Важно поддерживать и развивать такие условия, чтобы любая семья, любой учащийся, где бы он ни находился, имел равный доступ к качественным образовательным программам, был обеспечен всем необходимым для учебного процесса. И никакие факторы — как, например, переезд — не влияли на это,— говорят там.— И здесь единая координирующая региональная роль имеет множество положительных факторов, влияющих на данные процессы».

Анна Васильева