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Коммерсантъ FM
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Школы берут выше

Депутаты хотят передать их от городских властей региональным

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешит передавать школы с муниципального уровня на региональный. Депутаты считают, что это создаст «условия для внедрения эффективной модели централизованного управления в системе образования». Эксперты соглашаются, что это может помочь оптимизировать управление школами. Но предупреждают, что это сложная и длительная административная процедура, которая предполагает радикальное изменение полномочий.

Перевод муниципальных школ на региональный уровень, надеются депутаты, повысит уровень подготовки школьников

Перевод муниципальных школ на региональный уровень, надеются депутаты, повысит уровень подготовки школьников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Перевод муниципальных школ на региональный уровень, надеются депутаты, повысит уровень подготовки школьников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Законопроект, предусматривающий возможность передачи муниципальных образовательных учреждений на уровень региона, был внесен в Госдуму в середине ноября. Его авторами стали более 300 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций. В пояснительной записке говорится, что сейчас даже внутри одного региона «наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов». По мнению депутатов, «сложившаяся длинная цепочка управления с концентрацией влияния на низовом уровне снижает маневренность, управляемость системы образования».

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. И основные проблемы учебных заведений — нехватка учителей и состояние самих школ — связаны с тем, что многие муниципалитеты не в состоянии решить эти вопросы,— приводится цитата господина Володина на сайте Госдумы.— У них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города. А между тем у нас из почти 40 тыс. школ 56% находятся в сельских районах».

По мнению депутатов, возможность передавать муниципальные школы в ведение субъектов создаст «условия для внедрения эффективной региональной модели централизованного управления в системе образования».

А еще законопроект «позволит повысить прозрачность финансирования системы общего образования», учитывая «высокую дотационность муниципалитетов».

В 2017 году по инициативе тогдашней главы Минобрнауки Ольги Васильевой в 20 регионах был запущен пилотный проект по передаче школ с муниципального на региональный уровень. Условия были разными: в шести субъектах попробовали передать и полномочия управления, и имущество образовательных организаций, а в пяти — без имущества. В оставшихся девяти регионах планировали сохранить полномочия по управлению школами за муниципалитетом, но при этом местные власти должны были заключить соглашения с региональными чиновниками. “Ъ” обратился в Минпросвещения с просьбой рассказать об итогах пилотного проекта, однако там на этот вопрос не ответили. Замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала “Ъ”, что в Самарской области в 2017 году все школы были переданы в ведение региона, за исключением школ Самары и Тольятти. «В итоге школы, которые находились в ведении субъекта, показали лучшие результаты, нежели школы под контролем муниципалитета»,— утверждает депутат.

Главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает эксперимент неудачным, потому что регионы так и не смогли до конца перераспределить полномочия. Она указывает, что из нового законопроекта неясно, кто останется учредителем школ и будет нести ответственность за весь имущественный комплекс. «Если хотят исключить полностью муниципалитет, то это радикальное изменение полномочий, очень сложная и длительная административная процедура,— поясняет госпожа Абанкина.— А если учредителем останется муниципалитет, то неясно, каких именно полномочий он лишается».

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин указывает, что сейчас учредителями школ являются муниципалитеты, но большая часть финансирования идет через регионы путем субсидий. «Возможность передачи школ в региональное подчинение позволит оптимизировать ситуацию с управлением,— рассуждает он.— Например, сейчас в одном муниципалитете 30 школ, а в другом — две. И в каждом нужно создавать методические службы. А поправки позволят все это оптимизировать в единую методическую службу, более равномерно распределять ресурсы по школам, формировать единую кадровую политику».

В Минпросвещения заявили “Ъ”, что новая управленческая модель «способствует укреплению и развитию единого образовательного пространства».

«Важно поддерживать и развивать такие условия, чтобы любая семья, любой учащийся, где бы он ни находился, имел равный доступ к качественным образовательным программам, был обеспечен всем необходимым для учебного процесса. И никакие факторы — как, например, переезд — не влияли на это,— говорят там.— И здесь единая координирующая региональная роль имеет множество положительных факторов, влияющих на данные процессы».

Анна Васильева

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