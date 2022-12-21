АФК «Система» и Высшая школа бизнеса Высшей школы экономики выпустили сборник учебных кейсов «В поисках источников роста». В семи полноформатных кейсах представлен анализ реальных бизнес-ситуаций, с которыми столкнулись в компаниях-лидерах рынка. Это МТС, Ozon, Segezha Group, ГК «Медси», агрохолдинг «Степь», «Биннофарм Групп», ГК «Детский мир». В основу заложена идея поиска механизмов роста разных портфельных бизнесов инвестиционной компании АФК «Система». Проект адресован преподавателям и слушателям различных программ бизнес-образования.

«Опыт, который есть у корпорации, поможет исследовать новые ниши, получить знания, сформировать и проверить гипотезы для развития, основываясь на реальных ситуациях и данных успешного бизнеса, находящегося в непрерывном развитии»,— уверена Светлана Матвеева, вице-президент по управлению персоналом АФК «Система». Учебное пособие с методическими рекомендациями поступит в библиотеки российских вузов, реализующих программы по менеджменту и экономике.

«Роскосмос» в будущем году намерен провести стартовый выпуск облигаций на 10 млрд руб. Средства направят на строительство двух новых заводов по производству спутников. Облигации будут размещать на российских биржевых площадках, преимущественно среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Сбер» назвал регионы с самыми большими скидками на жилье. Средняя величина дисконта на вторичном рынке в целом по России по итогам ноября составила 1,3%. Самые большие скидки предлагают продавцы в Татарстане — 2,7%, в Москве — 2,3%. Тройку лидеров замыкает Башкирия.