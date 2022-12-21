Денисова пещера в Алтайском крае включена в список ЮНЕСКО

Денисова пещера включена в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Минкультуры РФ. Заявка была разработана совместно с правительством Алтайского края. Включение объекта в предварительный список «означает, что можно приступать ко второму этапу – подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований», сообщили в Минкультуры.

Денисова пещера – самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Наиболее ранние археологические материалы, которые удалось получить в ходе ее изучения, имеют возраст более 300 тыс. лет. В пещере был обнаружили фрагмент останков, который позволил ученым открыть новый подвид древних людей, названный «денисовский человек» (Homo denisovan).

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Анна Егорова