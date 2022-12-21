«Юг-Инжиниринг» запускает строительство ЖК класса «комфорт+» в Краснодаре

Жилой комплекс «Аксиома» будет построен в районе улиц Красных Партизан и Азовской

Здесь появятся два 19-этажных дома, построенных по монолитно-кирпичной технологии, а также вся необходимая внутренняя инфраструктура: современные детские игровые площадки для маленьких жильцов, спортивные зоны для любителей активного образа жизни, прогулочные дорожки и зоны отдыха.

Дома ЖК «Аксиома» предложат своим жильцам множество вариантов современных планировок различного размера: от компактных студий до апартаментов площадью более 200 кв. м в двух уровнях на 18–19-м этажах.

Комплекс будет иметь выезд на Западный обход, откуда можно легко и быстро попасть в любую точку города, минуя основные пробки. Кроме того, район располагает всеми необходимыми удобствами: в пяти минутах ходьбы есть крупные магазины, кафе и рестораны быстрого питания, в районе пять детских садов и множество развивающих центров для детей, с территорией ЖК «Аксиома» граничит двор школы №106. Также комплекс расположится в шаговой доступности от современного парка.

«Более чем за 11 лет работы "Юг-Инжиниринг" сдал 29 домов, в которых уже живет 1287 счастливых семей. Одной из главных целей компании является четкое соблюдение сроков сдачи объектов, и команда застройщика всегда достигает этой цели: все объекты были введены по графику»,— сообщили в ООО «Юг-Инжиниринг».

Компания имеет уже налаженные пути поставок материалов и профессиональную команду. Технология монолит-кирпич позволяет быстро возводить жилье с лучшими параметрами: высокой устойчивостью и теплоэффективностью, ровными полами и потолками, хорошей шумоизоляцией и удобными планировками — именно такими будут новые литеры ЖК «Аксиома».

Застройщик ООО «ЮГ-ИНЖИНИРИНГ» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф». Ипотеку предоставляет: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Совкомбанк и др.

Чтобы сделать покупку в ЖК «Аксиома» выгодной, компания «Юг-Инжиниринг» разработала целый ряд выгодных условий для клиентов: от скидок первым покупателям до применения всех действующих льгот и программ кредитования. Менеджеры помогут клиентам комплекса выбрать наиболее подходящие условия ипотеки, расскажут, как лучше использовать материнский капитал, помогут оформить все документы.

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