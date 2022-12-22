Эволюция е-commerce

Аналитики PIM Solutions выпустили рейтинг российских регионов по потребительскому поведению жителей в интернете в 2022 году. При его составлении учитывались такие показатели, как средний чек, уровень выкупа заказов, доля пред­оплаченных заказов, а также время забора заказов из пунктов вывоза (ПВЗ) и постаматов. По данным экспертов, в Сибири лидером является Новосибирская область, которая за год улучшила свою позицию за счет роста процента выкупа товаров (заказа). Внизу рейтинга расположились республики Тыва и Алтай.



В 2022 году рынок е-commerce претерпел значительные изменения, что обусловлено сменой потребительского поведения россиян. Часть этих изменений аналитики объясняют ситуацией в экономике, часть — эволюцией покупательского опыта. В уходящем году россияне стали больше тратить на покупки товаров в интернете, считают аналитики PIM Solutions. Средний чек вырос почти во всех регионах, причем в большинстве из них — значительно. «Конечно, в первую очередь это связано с ростом цен. В то же время стоит говорить и о готовности жителей регионов тратить большие суммы на онлайн-покупки. Следующая тенденция — стремительный рост доли предоплаченных заказов. Особенно сильно она выросла в отдаленных регионах и республиках. Здесь сказался эффект низкой базы. В других регионах доля предоплаты тоже растет, но не так стремительно. Прямое следствие роста доли пред­оплаты — повышение процента выкупленных заказов. Выкуп растет почти во всех регионах, но не теми темпами, которые хотелось бы увидеть интернет-магазинам. Время забора заказов в большей части регионов заметно сократилось. При этом в дальних регионах наблюдается рост этого срока»,— рассказывает генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.

Из регионов Сибирского федерального округа лидером рейтинга в 2022-м стала Новосибирская область, которая еще год назад уступала в списке Омской и Томской областям. Новосибирск увеличил не только среднюю сумму чека на 28%, но и уровень выкупа, а также долю предоплаченных заказов.

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Внизу рейтинга расположились республики Тыва и Алтай. При этом в Туве за прошедший год выкуп вырос на 7% в относительных показателях. Однако регион все равно остался аутсайдером по этому показателю, причем со значительным отрывом. Повышение выкупа здесь в первую очередь связано с увеличением доли предоплаченных заказов, указывают эксперты агентства. Также в этих регионах медленнее остальных субъектов СФО забирают заказы из пунктов выдачи — в среднем за два дня.

Перемещения регионов по рейтингу в сравнении с прошлым годом говорят о том, что в каждом конкретном регионе покупательское поведение не является устоявшимся, а активно меняется с течением времени, добавляет Ольга Сатановская.

Исследование показывает зависимость среднего чека в онлайне от уровня дохода в конкретном регионе. Анализ среднего чека, выкупаемости и доли онлайн-оплат также демонстрирует уровень развития службы доставки и сетей ПВЗ.

Ранее логистические компании сообщили, что временно приостановят инвестиции в развитие сетей пунктов самовывоза заказов компаний на территории Сибири. Причина — нестабильная экономическая и политическая ситуация. Компании намерены сосредоточиться на сохранении действующих точек. Наибольший рост объемов продаж через точки самовывоза в регионах Сибири был зафиксирован в годы пандемии. По итогам 2020 года количество покупок через пункты доставки увеличилось на 50% по сравнению с 2019-м, в 2021-м рост составил еще 15%. По итогам 2022-го эксперты прогнозировали положительную динамику. Впрочем, сегодня планы игроков меняются, равно как и ожидания аналитиков.

Светлана Донская