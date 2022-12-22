Адаптация к реальности

За десять месяцев 2022 года в сегменте кредитования бизнеса Сибирского федерального округа рост объемов составил 12%, что в три раза выше прошлогодних темпов. Во многом это обусловлено снижением процентных ставок — как за счет уменьшения ключевой ставки, так и в рамках льготных программ. К факторам роста объемов заимствований малого и среднего бизнеса эксперты относят и кредитные каникулы. Ряд представителей банков в числе причин также называет увеличение производственного сектора, индикаторы активности которого в сибирских регионах оказались выше, чем в целом по России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря действию кредитных каникул общий портфель показал более динамичный рост, чем объем вновь выданных займов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Благодаря действию кредитных каникул общий портфель показал более динамичный рост, чем объем вновь выданных займов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Динамика корпоративного кредитования на федеральном уровне в 2022 году вышла в стабильно положительную зону лишь в июле — тогда месячный прирост объемов займов превысил 1% и последующие три месяца держался на уровне 2,5%. Тенденции роста корпоративного кредитования в Сибирском федеральном округе (СФО), по информации начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича, отвечают общероссийскому тренду.

После снижения кредитной активности в марте–мае и наметившегося роста в июне к 1 октября 2022 года портфель кредитов бизнесу Сибирского федерального округа увеличился до 2,6 трлн руб. Это на 12% больше, чем на начало года, причем рост показал как крупный бизнес, так и малый и средний. СибГУ БР сообщает, что требования банков к крупным компаниям Сибири выросли к 1 октября до 1,9 трлн руб. — это на 8% выше, чем на начало года, а объем кредитов малым и средним предпринимателям (МСП) вырос на четверть — до 711 млрд руб.

Сибирский банк Сбербанка приводит схожие цифры общей динамики кредитования: его кредитный портфель с начала года вырос на 7%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 10%.

Год льгот

Региональное управление Банка России, ссылаясь на данные опроса сибирских банков, отмечает, что спрос бизнеса Сибири на кредиты во второй половине 2022 года восстанавливался по мере того, как снижались процентные ставки, а заемщики адаптировались к новой экономической ситуации. «Средние процентные ставки по кредитам бизнесу СФО в сентябре были даже ниже, чем в начале этого года. Дополнительно на банковские условия повлияла конкуренция за надежных заемщиков, многие из которых из-за экономической неопределенности откладывали кредитование на более поздний срок. На общую динамику оказали влияние и государственные программы поддержки»,— перечисляет Евгений Хацкевич общие факторы роста спроса на банковские ресурсы.

В текущем году поддержка кредитной активности бизнеса происходила как на федеральном, так и на региональном уровне. В числе общегосударственных мер в банке «Акцепт» называют программы Министерства эконо­ми­­­ческого развития РФ и АО «Корпорация МСП», в Новосибирской области содействие бизнесу оказывали Фонд промышленности НСО и Гаран­тийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства НСО.

При этом динамика льготного кредитования заметно различается от банка к банку. Так, в Сибирском банке Сбербанка доля льготных кредитов в общем портфеле юридических лиц составляет 27%, что примерно в два раза больше, чем в 2021 году. В то же время заместитель управляющего по МСБ банка «Открытие» Ольга Гринько не видит изменения доли льготных кредитов в общем объеме ссудной задолженности: она составляет около 30% по СФО и около 40% в целом по банку, оставаясь на уровне 2021 года.

Бизнес держится за кредиты

Для субъектов МСП еще одной причиной роста совокупной ссудной задолженности стали кредитные каникулы — возможность отсрочки или уменьшения размеров договорных платежей сроком до шести месяцев предоставлялась с 9 марта до 30 сентября 2022 года. В результате темпы гашения кредитов компаниями малого и среднего бизнеса снизились, что в совокупности с ростом выдач обеспечило динамику роста объ­емов задолженности.

По данным Евгения Хацкевича, благодаря действию кредитных каникул общий кредитный портфель показал более динамичный рост, чем объем вновь выданных кредитов: если объемы выдачи за девять месяцев года увеличились на 9%, то портфель кредитов сибирского малого и среднего бизнеса относительно начала года вырос на 25%.

Кредитные каникулы, кроме стимулирования объемов банковских заимствований, послужили и стабилизирующим фактором просроченной задолженности. Региональный управляющий «Альфа-банка» в Новосибирске Андрей Фишер считает кредитные каникулы малого бизнеса одним из действенных инструментов сохранения качества кредитного портфеля, несмотря на его рост за период с января по ноябрь 2022 года на 2,5 млрд руб. в абсолютном выражении. Такую динамику банк объясняет как участием в госпрограммах льготного кредитования, так и расширением профиля клиентов категории малого бизнеса. Объем кредитного портфеля среднего бизнеса господин Фишер оценивает в сумму более 20 млрд руб. с ростом в течение года более чем 40%.

По информации госпожи Гринько, кредитный портфель в 2022 году увеличился на 4% по Новосибирску и на 9% по всем регионам присутствия банка «Открытие». При этом роста объема просроченной задолженности у банка не наблюдается. Основной же причиной нарушения сроков платежей Ольга Гринько считает сложности в логистике поставки импортных товаров, что приводит к удлинению сроков поставки товара и расчетов с контрагентами.

На фоне роста кредитного портфеля как российского, так и сибирского бизнеса деловая активность юридических лиц РФ и СФО показывает разнонаправленные тенденции. По данным Росстата, сальдо прибылей и убытков компаний (без субъектов МСП и госорганизаций) за три квартала текущего года в целом по России уменьшилось до 97,3% от показателей сопоставимого периода 2021 года, а по регионам СФО — увеличилось до 128,1%. Об активности же регионального малого и среднего бизнеса можно судить по общефедеральной динамике индекса RSBI — он с максимума августа 2022 года (53,0 п.) перешел к монотонному снижению до октябрьских показателей (48,8 п.). Однако в банке «Акцепт» замедления экономической активности корпоративных клиентов не наблюдают.

Задолжавшие отрасли

Программы государственной и региональной поддержки в совокупности со снижением стоимости кредитных ресурсов обусловили спрос на заемные средства практически по всем направлениям хозяйственной деятельности субъектов СФО. По информации СибГУ БР, наибольшее увеличение задолженности наблюдалось в металлургии, сельском хозяйстве, строительстве, добыче полезных ископаемых, а также по операциям с недвижимым имуществом.

Портфель кредитов металлургическому бизнесу вырос на 31% — здесь основной рост пришелся на Красноярский край и Республику Хакасия. В сельском хозяйстве наибольшее увеличение заимствований показали предприятия Алтайского края, Новосибирской области и Красноярского края, а общий прирост по СФО составил 23,9%. Портфель кредитов строительным организациям вырос в большинстве регионов округа, увеличившись в целом на 25,6%.

Евгений Хацкевич особо отмечает, что рост корпоративного портфеля происходит только за счет кредитов в рублях, а валютные кредиты в условиях изменения структуры экономики и санкционных рисков сокращаются как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте.

Банки, работающие в регионах СФО, в целом подтверждают приоритеты, отмеченные региональным управлением Центробанка. Так, у Сибирского банка Сбербанка преобладающими отраслями в структуре кредитного портфеля являются металлургическая и горнодобывающая промышленность, финансирование недвижимости и агропромышленный комплекс. При этом основные локомотивы выдач — финансирование жилой недвижимости и кредитование на цели пополнения оборотных средств. В сегменте малого бизнеса «Альфа-банк» наблюдает начало активного развития производства — одежды, пищевой продукции и пр.

Схожую тенденцию видит и заместитель генерального директора банка «Левобережный» Елена Севостьянова — за последний год все чаще за кредитами обращаются производители и организации, оказывающие различные услуги населению. «Сибирский регион богат компаниями, которые занимаются производством продукции или сырья. По­этому и доля кредитующихся компаний-производителей традиционно растет из года в год»,— объясняет гос­пожа Севостьянова.

Тем не менее ряд банков говорит о приоритете торговых операций. Так, в структуре кредитного портфеля банка «Открытие» торговля занимает 60%, производство — 20%, а арендный бизнес — 15%. «В каждой отрасли есть те компании, которые снизили объемы бизнеса, и те, которые, воспользовавшись ситуацией, смогли их нарастить»,— подчеркивают в банке «Акцепт».

Портфельные прогнозы

Если в оценке текущей ситуации сибирские банки придерживаются схожих взглядов на динамику кредитного портфеля и причины его роста, то видение его будущего несколько различается — от консервативных до оптимистичных оценок.

Так, банк «Открытие» прогнозирует кредитную активность на уровне 2022 года без изменения структуры кредитного портфеля. А в «Альфа-банке» ожидают роста кредитной активности регионального бизнеса и высокого спроса со стороны предприятий с контрактным характером работ. Это относится прежде всего к отраслям инфраструктурного строительства, дорожного строительства, обслуживания нефтегазового комплекса и железнодорожной инфраструктуры.

«Будет расти спрос на инвестиционные кредиты, в том числе на со­здание и расширение производств, связанных с импортозамещением, а также проектное финансирование в производственном сегменте. Прогнозируем существенный рост кредитования в сегменте M&A и в малом бизнесе»,— говорит Андрей Фишер.

Представитель банка «Акцепт» указывает на еще одну причину возможного роста — в текущем году многие компании откладывали вхождение в новые инвестиционные проекты. Однако в целом кредитная активность будет зависеть от складывающейся экономической и политической ситуации, изменения ключевой ставки ЦБ РФ, объема государственной поддержки разных сегментов и отраслей промышленности.

Игорь Степанов