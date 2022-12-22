Налоги осилит идущий

В октябре 2022-го налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов России снизились впервые почти за два года — на 6,6% в годовом выражении, до 1,3 трлн руб., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В Сибири в октябре из десяти регионов снижение поступлений продемонстрировали шесть субъектов. Аналитики связывают динамику с убытками бизнеса и падением внешнего и внутреннего спроса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сокращение налоговых доходов регионов в годовом выражении произошло впервые с января 2021 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сокращение налоговых доходов регионов в годовом выражении произошло впервые с января 2021 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков FinExpertiza, в Сибирском федеральном округе (СФО) в октябре 2022 года в шести из десяти регионов отмечено снижение поступлений налогов в консолидированный бюджет. Наибольший спад произошел в Красноярском крае — на 61%, или 44 млрд руб., в сравнении с годом ранее, в Республике Хакасия — на 56% (2,5 млрд руб.), в Кузбассе — на 31% (7 млрд руб.).

Положительной динамикой налоговых поступлений отметились Новосибирская область (+16%, или 3,4 млрд руб., в октябре 2022 года к октябрю 2021-го), Республика Алтай (+ 13%, 98 млн руб.) и Омская область (рост на 7%, 1,1 млрд руб.). Расчеты основаны на статистике ФНС о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

«В начале года и весной на фоне взлетевших цен на энергоносители в бюджетную систему России поступали сверхдоходы от продажи нефти и газа, значительно превосходившие прошлогодние суммы. Основную часть этих денег в виде сырьевых налогов (НДПИ и НДД) и экспортных пошлин получал федеральный бюджет, а регионам доставался налог на прибыль корпоративного сектора (ставка составляет 20%, из которых 3 п.п. зачисляется в федеральный бюджет, а 17 п.п. — в региональный) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако уже летом по мере сокращения спроса на российские углеводороды и укрепления рубля налоговые доходы государства стали снижаться, приближаясь к уровню прошлого года. Сильнее сократились налоговые поступления в региональные бюджеты, более зависимые от уровня деловой активности бизнеса на местах, в то время как федеральный бюджет продолжал подпитываться постепенно снижающейся сырьевой рентой»,— комментируют аналитики.

Сокращение налоговых доходов регионов в годовом выражении произошло впервые с января 2021 года, то есть с начала постпандемийного восстановления экономики. «Особенно существенно в октябре сократились поступления в региональные бюджеты налога на прибыль — на 40,2% год к году, или на 228,5 млрд руб., до 340,2 млрд руб. Это связано прежде всего с уменьшением прибылей бизнеса в условиях замедления экономической активности и падения внешнего и внутреннего спроса. Но, помимо этого, свою лепту внесла принятая в марте антикризисная налоговая норма, согласно которой предприятия перестали учитывать положительную курсовую разницу по валютным депозитам и долговым обязательствам, что привело к снижению базы по налогу на прибыль»,— пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Снижение поступлений налога на прибыль было отчасти компенсировано ростом сборов других налогов. Так, регионы повысили сборы НДФЛ (+69,1 млрд руб., или +16,8%), что произошло благодаря номинальному увеличению зарплат, которое, впрочем, не превзошло инфляцию. Также регионам удалось нарастить поступления налога на имущество (+26,7 млрд руб., или +13%), сборов с малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (+22,6 млрд руб., или +16%; как раз на октябрь правительство перенесло сроки уплаты налогов по «упрощенке» за 2021 год для ряда отраслей), а также акцизов (+13,8 млрд руб., или +16,3%).

«В октябре региональные бюджеты стали недополучать налоги на фоне снижения корпоративных прибылей компаний регионов Сибири. По сравнению со снижением по России в среднем на 6,6%, падение собственных доходов СФО выглядит слишком стремительным, но не критичным, дефицит бюджета покроют за счет средств ФНБ и заимствований от размещений аукционов ОФЗ»,— говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Год от года

Впрочем, суммарные налоговые поступления за десять месяцев текущего года в консолидированные бюджеты в большинстве регионов Сибири превышают показатель аналогичного периода прошлого года. Из десяти субъектов СФО только Красноярский край снизил этот показатель на 2% (до 311 млрд руб.). Кемеровская область увеличила налогообложение на 61% к году ранее (до 239 млрд руб.), Республика Хакасия — на 53% (до 37 млрд руб.), Новосибирская область — на 26% (до 187 млрд руб.), по данным FinExpertiza.

«Экономическая ситуация в регионах Сибири в 2022 году находилась под давлением тех же факторов, что влияли на ситуацию в российской экономике в целом — резкое повышение неопределенности, спад потребительского спроса, усложнение внешнеторговой деятельности. Восстановление, наметившееся во втором полугодии, было неравномерным и неоднородным по секторам. В добыче угля и металлургии ситуация была более сложной, происходила перестройка к новым условиям и направлениям поставок, в нефтяной отрасли сохранялся стабильный уровень активности, в последние месяцы увеличивалась переработка на заводах макрорегиона. Инвестиции в основной капитал в третьем квартале 2022 года по региону показали рост около 6% год к году (на уровне по России в целом), опережающий рост наблюдался в строительстве (около 9% год к году в последние месяцы). Наблюдалось плавное восстановление потребительской активности, которая, однако, оставалась ниже докризисных уровней. В то же время в секторе платных услуг наблюдался устойчивый рост, в том числе за счет туризма»,— комментирует главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс капитал» Софья Донец.

В последние месяцы 2022-го предприятия Сибирского федерального округа нарастили производство, добавляет экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс капитал» Андрей Мелащенко. «Такой оптимизм может поддерживаться более устойчивой ситуацией в добывающих отраслях, чем ожидалось ранее с учетом торговых ограничений, а также растущей ролью региона в рамках переориентации внешнеторговых потоков на восточные направления»,— считает эксперт.

Аналитики FinExpertiza уверены, что в условиях сокращения доходов от нефти и газа и снижения экономической активности финансовые ресурсы большинства регионов будут ограничены. Это коснется ряда регионов Сибири. Центру будет все труднее балансировать региональные бюджеты, чьи потребности в федеральных деньгах в связи с падением собственных доходов и нарастающими расходами будут увеличиваться, считают они.

По расчетам Минфина, доходы регионов в 2022 году совокупно достигнут 19 трлн руб. (это на 1,6 трлн руб. превышает результат прошлого года). При этом весь рост поступлений придется на увеличение собственных доходов — с 13,916 до 15,524 трлн руб. Предполагается, что объем трансфертов субъектам из федерального бюджета вырастет незначительно — с 3,62 трлн руб. в 2021 году до 3,65 трлн в 2022-м.

Поддержание объема трансфертов на одном уровне связано с тем, что в 2021 году и начале 2022-го происходил резкий рост собственных доходов региональных бюджетов и, по мнению Минфина, в таких условиях дополнительная помощь им нужна в меньшей степени. Впрочем, резкого роста трансфертов не заложено и на ближайшую трехлетку, отмечает руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов

В декабре 2022-го Минфин определил, какие регионы не будут получать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2023 году. В список вошли регионы, в бюджетах которых доля дотаций в течение двух из трех последних финансовых лет превышала 10% или 40% собственных доходов консолидированного бюджета (10% — Красноярский край и Иркутская область, 40% — Рес­публика Тыва), а также доля трансфертов не превышала 20% собственных доходов (Красноярский край, Иркутская область и Кузбасс).

В этой ситуации, по словам экспертов, в 2023 году регионам Сибири целесообразно снизить расходы, отказаться от инвестиций в не самые приоритетные проекты и искать способы увеличения доходов. «СФО является связующим звеном между европейской частью России и Азией, полагаю, что властям необходимо учитывать это и направить основное внимание на развитие логистических маршрутов и цепочек, так как товарооборот между РФ и странами Азии увеличивается и продолжит это в следующем году»,— полагает Владимир Чернов.

Как изменилась в 2022 году экономика регионов Сибири? Губернатор Красноярского края Александр Усс: — В текущем году вследствие санкционных ограничений произошли существенные изменения условий функционирования российской экономики, которые вызваны сокращением импорта, сокращением и даже потерей ряда экспортных рынков, нарушением производственно-логистических цепочек. Тем не менее основные показатели хозяйственной деятельности организаций базовых отраслей экономики и другие индикаторы социально-экономического развития края демонстрируют рост относительно прошлого года. В отдельных отраслях отмечается снижение показателей вследствие ограничений, связанных прежде всего с проблемами логистики и сбыта продукции, например в лесной промышленности. В то же время, несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприятия в условиях санкций, текущий год характеризуется сохранением высокого уровня инвестиционной активности. Губернатор Кузбасса Виктор Цивилев: — Сегодня Кузбасс испытывает серьезные вызовы развития экономики, в том числе обусловленные проводимой в отношении Российской Федерации санкционной политикой. В связи с введением Евросоюзом эмбарго на российский уголь в 2022 году предприятия были вынуждены изыскивать возможности по перестройке логистики и перераспределению экспортных потоков с Запада на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Компании находят новые рынки, выстраивают новые логистические цепочки. Но по-прежнему главной проблемой остается вывоз угля. Кроме этого, в 2022 году продолжается масштабная работа по диверсификации региональной экономики. Акцент сделан на развитие неугольных отраслей, снижение зависимости экономики и бюджетной системы Кузбасса от добычи угля. Однако угольная отрасль продолжает играть ключевую роль в региональной экономике. Энергетический кризис 2021–2022 годов вызвал рост цен на уголь: на энергетический — в 2,2 раза, на коксующийся — в 1,7 раза. Высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет Кузбасса. В этом году ожидается около 120 млрд руб. — это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. В целом в развитие угледобычи Кузбасса в этом году будет инвестировано порядка 115 млрд руб., что соответствует объемам прошлого года. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин: — Основные тренды развития региона в 2022 году соответствуют общероссийским тенденциям. По итогам года ожидается прирост производства сельхозпродукции, объемов платных услуг населению, инвестиций в основной капитал, строительства, в том числе жилищного, благоприятная ситуация на рынке труда. Вместе с тем сохранится динамика снижения объемов промышленного производства, оборота розничной торговли. ВРП Республики Алтай за 2022 год, по предварительной оценке, составит 73,5 млрд руб., это почти 98% к уровню 2021 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: — 2022 год был непростым, но мы сохранили темпы развития экономики Новосибирской области. По всем основным показателям мы превышаем среднероссийские. Уточненный прогноз ВРП в целом по России минусовой, а мы ожидаем, что в нашем регионе он будет с положительной динамикой и составит около 1,3 трлн руб. Такой же прогноз по промышленному производству, пока в России по итогам 10 месяцев отмечается спад, в Новосибирской области в этот же период индекс составил 101,5%, по итогам 12 месяцев динамика сохранится. По итогам исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации за девять и десять месяцев, большинство субъектов недобрали доходов в этом году. Мы, Новосибирская область, входим в число регионов, которые прибавляют по собственным доходам. Причем прибавляем мы достаточно серь­езно. За девять месяцев этого года доходная надбавка нашего бюджета приросла к аналогичному периоду прошлого года почти на 30%. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: — Если говорить о прогнозах на текущий год, то ожидается рост основных социально-экономических показателей. Так, объем валового регионального продукта в 2022 году ожидается на уровне 1,9 млрд руб. (102,2% в сопоставимых ценах), значение сводного индекса промышленного производства — 104,4%, приток инвестиций — 550,4 млрд руб. Данных показателей удастся достигнуть в том числе благодаря устойчивой работе таких промышленных предприятий региона, как АО «Группа „Илим“», АО «Фармасинтез», ОК «Русал», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Высочайший», ПАО «Полюс», Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация „Иркут“». Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: — В течение 2022 года экономика Алтайского края в целом показала свою устойчивость даже в условиях ужесточения внешнего санкционного воздействия. В связи со снижением поставок различных комплектующих из европейских стран предприятия края начали переориентацию на сотрудничество с компаниями дружественных государств, кроме того, выросла степень локализации производств внутри страны и региона. В ситуации, когда произошло снижение импорта, отдельные промышленные предприятия края заняли место в российских цепочках добавленной стоимости в качестве поставщиков комплектующих. По итогам года ожидается рост показателей в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, которые являются ядром специализации края. За 2022 год возросли объемы производства вагонов, строительных материалов, продукции сельхозмашиностроения, трансформаторов, спецодежды, минеральных удобрений и другой продукции.

Светлана Донская