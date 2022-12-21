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В словах депутата гордумы Ростова Натальи Оськиной не выявлено дискредитации ВС РФ

Полиция не обнаружила признаков дискредитации вооруженных сил России в словах депутата городской думы Ростова-на-Дону Натальи Оськиной по поводу использования латинских букв в наименовании г. Волгодонска. Об этом на своей странице в социальных сетях заявила сама Наталья Оськина.

Поводом для проверки стал комментарий Натальи Оськиной к посту депутата Заксобрания Максима Геласа, в котором парламентарий выражал сожаление по факту поджога неизвестными латинской буквы «V», установленной на стеле с названием города при въезде в Волгодонск. Тогда депутат гордумы написала: «Какой дурак ради рвения заменил русскую букву на латинскую? Уже во всем прет чрезмерность».

Диалог вылился в перепалку. Ситуация также обсуждалась на комиссии думы по этике. Однако, позже Максим Гелас заявил, что не имеет претензий к коллеге. Правоохранительные органы также не обнаружили признаков дискредитации ВС РФ.

Ранее Наталья Оськина выступила с требованием отставки главы администрации Ростова в связи в ситуацией, связанной с аварийным домом в пер. Кривошлыковском, 4. По заявлению депутата, разобраться в происходящем планирует администрация президента.

Анастасия Назарова

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