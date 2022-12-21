23 декабря на Курорте Красная Поляна открывается горнолыжный сезон

Напомним, что тестовые катания на курорте стали доступны с 17 декабря.

Весь день 23 декабря в зоне катания будут проводиться любительские соревнования, семейные конкурсы и играть музыка. Трассы горной долины Цирк-2 открывают сезон катания 2022/2023. На высоте 2050 метров над уровнем моря будут доступны склоны среднего и продвинутого уровней, а на Поляне 2200 откроется бугельный подъемник «зеленой» трассы для обучающихся «Первый снег».

Для тех, у кого нет горнолыжного оборудования и костюмов, работает пункт проката. Тем, кому нужно восстановить навыки катания, предлагается помощь инструктора с первого дня открытия сезона.

Весь день в зоне катания будут проводиться любительские соревнования, семейные конкурсы и играть музыка, а фастфуд-кафе «Еда в горах» помогут согреться напитками и горячими закусками во время перерыва.

В частности, на трассе долины Цирк-2 отдыхающие смогут принять участие в фан-кроссе с препятствиями (старт в четверках), а также в джиббинг-контесте (номинации: «Лучший трюк», «Самый креативный трюк», «Лучшее падение»). Участие бесплатное, для райдеров старше 18 лет.

После катаний курорт собирает всех на вечеринку в обновленном рестобаре Aprs Ski на высоте 960 метров, где их встретит DJ Лысь. В день старта горнолыжного сезона рестобар Aprs Ski откроется в абсолютно новой концепции «Горы. Музыка. Еда» - в лучших традициях альпийских курортов.

Рестобар сохранил площадь 1000 кв. м. и предстанет в новом архитектурном проекте. Отдыхающие смогут насладится лучшим видом на горные вершины с открытой террасы. В день открытия сезона будет организован танцевальный диджей-сет, который позволит отдохнуть после активного дня катаний.

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НАО «Красная Поляна», www.krasnayapolyanaresort.ru