На речной переправе «Самара — Подголятино» увеличили число рейсов

С 21 декабря 2022 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Подголятино». Число рейсов увеличено с трех до четырех. Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Четыре раза в день суда «Ом» будут курсировать до пристани «Подголятино», расположенной в 1,5 км от Рождествено. Теплоходы отправляются из речного вокзала в 06:15 (MSK+1), 11:00 (MSK+1), 14:00 (MSK+1 и 18:00 (MSK+1). Первый и последний рейсы организованы с заходом на Проран. В обратном направлении суда проследуют через 40 мин после отправления из Самары.

Продажа билетов из пристани «Подголятино» и с Прорана будет осуществляться кассирами непосредственно на теплоходах «Ом». Продажа билетов из Самары будет осуществляться в здании речного вокзала.

В зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов. На Проран судно будет заходить носом к берегу.

Андрей Сазонов