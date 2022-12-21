Эрмитаж отремонтирует туалеты в Зимнем дворце

Эрмитаж займется реконструированием туалетов Зимнего дворца с «максимально возможным» увеличением числа кабинок. Посетительницы ждут этого события уже больше 40 лет. Антивандальные унитазы из нержавеющей стали обещают сохранить или заместить аналогами, пишет 21 декабря «Деловой Петербург».

Документация на капитальный ремонт и реставрацию туалетных комнат под Иорданской лестницей (146 кв. м.) и в зоне вестибюля в цокольном этаже Зимнего дворца (84 кв. м.) прошла строительную экспертизу. Туалет под лестницей под Иорданской лестницей относился к дворцовой кухне. Кабинок в мужской и женской уборных изначально было поровну — по пять. Согласно плану, модернизация туалетов займет около полугода.

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