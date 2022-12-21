Цены на продукты питания в Свердловской области за год выросли на 9,3%

В декабре 2022 года цены на продукты питания в Свердловской области в среднем оказались на 9,3% выше, чем годом ранее, заявил на пресс-конференции руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов. Сильнее всего подорожала рыба (+25%), молочная продукция (+19,1%), греча (+6%). При этом снизились цены на свинину (-30%), курицу (-9%), лук (-20%), картофель (-5,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Шалабодова, в течение года в УФАС поступил ряд заявление о повышении цен на продукты питания, однако в основном они были связаны с сезонным ростом цен. За последние несколько недель жалоб по данной теме в ведомство не поступало.

Также примерно на 10% подорожало дизельное топливо. Данный рост цен связан с перехода с летнего вида топлива на зимний, который всегда дороже. Кроме того, на стоимости для конечного потребителя сказались рост цен на топливо на Санкт-Петербургской бирже и инфляция, которая в этом году в России составила 20%.

Дмитрий Шалабодов добавил, что в период частичной мобилизации в УФАС поступило несколько обращений из-за повышения цен на обмундирование в розничных магазинах. Проводить проверки самостоятельно ведомство не могло из-за моратория на них, однако УФАС участвовала в мероприятиях, проводившихся прокуратурой. Последние несколько месяцев жалоб о завышении цен на обмундирование не было.

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