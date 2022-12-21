В Краснодаре за 2022 год отремонтировали 30 километров дорог

В Краснодаре за 2022 год отремонтировали 30 км дорог на 44 участках улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Всего с 2017 года в Краснодаре обновили 326 участков дорог общей протяженностью 410 км.

В ближайшее время в краевом центре обновят асфальт на участке улицы имени Пугачева (от улицы имени Болотникова до улицы КИМ) протяженностью 1,1 км. Начало ремонта улицы было запланировано на 2023 год.

«На участке в ближайшее время начнут выполнять работы по фрезерованию существующего покрытия, то есть снимать старый асфальтобетонный слой. Затем будут укладывать новое покрытие, состоящее из нижнего и верхнего слоя», — отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Из этапа следующего года новый асфальт уже уложили на улицах Ставропольской, Офицерской, имени Фадеева, Юннатов, имени Власова, Новороссийской и Пригородной.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram