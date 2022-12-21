В Екатеринбург заходит ижевская сеть пиццерий «Мама Пицца»

В Екатеринбурге откроется заведение «Мама Пицца» ресторанного холдинга Welcome Group из Удмуртии. Как рассказала «Ъ-Урал» франчайзи Алена Ожегова, ресторан начнет работать весной следующего года на ул. Татищева, 47А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ресторан будет рассчитан на 100 посадочных мест, проектом предусматривается летняя веранда. Средний чек составит около 700 руб. По словам госпожи Ожеговой, в Екатеринбурге планируется открыть несколько ресторанов. Первый появится на ВИЗе, еще два планируют открыть в спальных районах города.

Как указано на сайте ижевских заведений, Mama Pizza – сеть кафе с домашней итальянской кухней. Сеть работает уже 11 лет, в нее входит 11 заведений. Покупательница франшизы Алена Ожегова рассказала, что около 10 лет проработала с гендиректором ижевского холдинга Максимом Коноваловым. Занималась управлением, открытием и реконцепцией ресторанов. С 2017 года стала работать с уральским ресторатором Кириллом Шлаеном. Управляла ресторанами James, 1991 в Ельцин Центре, а также занималась открытием Pinzeria by Bontempi, винного бара Sekta, ресторана «Большой Грузинский».

Мария Игнатова

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