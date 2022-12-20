Дума позаботилась о братьях своих меньших

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Соавторами поправок стали депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и ЛДПР. Коммунисты выступили против: по их мнению, сам статус депутата предполагает публичность, а отмена деклараций, особенно для высокопоставленных региональных депутатов, может способствовать развитию коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к законам «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции» внесли в Думу 1 декабря сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников («Единая Россия»), Валерий Гартунг (СРЗП) и Алексей Диденко (ЛДПР).

Согласно проекту, депутаты региональных и муниципальных парламентов, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут подавать декларации только перед выборами, а после них — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года. Сейчас такой же порядок предусмотрен для депутатов сельских поселений.

Кроме того, информация о доходах всех депутатов (включая и тех, кто работает на платной основе) будет публиковаться на сайтах законодательных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных.

Павел Крашенинников, разъясняя коллегам суть новаций, отметил, что эта идея обсуждалась «не один год». По его словам, люди, которые могут принести пользу своей территории, часто не хотят идти в депутаты из-за необходимости сдавать декларации.

Михаил Матвеев (КПРФ) тут же возразил: «Декларации связаны с публичным статусом депутатской деятельности в целом. Значит, к фигуре депутата есть общественный интерес». В ответ господин Крашенинников напомнил, что перед выборами кандидаты в любом случае будут подавать декларации. «Мы знаем, что менее 10% идут на постоянную основу. Они будут продолжать подавать декларации»,— сказал единоросс, добавив, что, как правило, эти люди возглавляют заксобрания либо их комитеты. «Не все могут правильно подать документы. И уж кому, как не оппозиции, знать, к каким последствиям это приводит»,— обратился Павел Крашенинников к оппонентам из КПРФ.

Коммунисты, однако, не сдавались. Алексей Куринный спросил, что значит размещение информации о доходах без персональных данных. «Какой смысл тогда вообще в этом размещении?» — недоумевал он. Его коллега по фракции Николай Осадчий добавил, что если упрощение процедур для обычных депутатов «на первый взгляд представляется правильным», то непонятно, как быть с председателями представительных органов и их заместителями, если они тоже работают на общественных началах (сейчас в 11 регионах председатели заксобраний имеют право работать на непостоянной основе). «Насколько это соответствует антикоррупционным мерам?» — поинтересовался депутат. Павел Крашенинников предложил обсудить этот вопрос при подготовке поправок ко второму чтению, но тему уже подхватил Николай Коломейцев (КПРФ): «Вы, вероятно, не понимаете коррупционных связей. Что такое председатель комитета в законодательном собрании? Это человек, который курирует направление и в состоянии своими действиями или бездействием влиять на потоки. А председатель законодательного собрания де-факто второе лицо субъекта. Как он может работать не на постоянной основе?» Павел Крашенинников согласился, что в этом есть резон, и предложил КПРФ подготовить соответствующие изменения в законодательстве.

В защиту поправок выступил другой их соавтор Валерий Гартунг. Он сообщил, что в Челябинской области за неподачу деклараций были лишены полномочий муниципальные депутаты, один из которых работал машинистом экскаватора, а другой — уборщиком-истопником.

«Ну что мы фарс устраиваем из борьбы с коррупцией? Или мы все-таки обратим внимание на руководителей госкомпаний и госкорпораций, которые триллионами ворочают?» — недоумевал депутат.

По итогам дискуссии Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил, что коммунисты не поддержат законопроект, хотя и согласился с необходимостью упрощать процедуру декларирования доходов. «Но никак нельзя освобождать от обязанностей декларирования руководителей законодательных органов субъектов»,— подчеркнул депутат. Он также сообщил, что КПРФ уже подготовила законопроект, согласно которому главы заксобраний субъектов РФ смогут работать только на постоянной основе.

В результате за принятие поправок в первом чтении проголосовали 328 депутатов, 18 были против и четверо воздержались.

Ксения Веретенникова