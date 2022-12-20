Суд Гааги признал незаконным преференции украинским беженцам в Нидерландах

Апелляционный суд Гааги признал действия правительства Нидерландов, которое предоставляло беженцам с Украины преимущества перед беженцами из других стран, незаконными. Суд постановил, что все беженцы бегут от войны или насилия, поэтому при приеме беженцев из других стран не нужно делать различий. Об этом сообщает Dutch News.

Украинским беженцам в Нидерландах разрешено оставаться в стране без прошения о предоставлении убежища и работать сразу по прибытии в страну. Суд установил, что все беженцы должны быть равны в правах. Как голландские власти собираются решить этот вопрос — не уточняется.

В октябре голландский суд низшей инстанции постановил, что власти Нидерландов нарушают правила приема беженцев. После этого власти подали апелляцию и попросили дать им больше времени на улучшение условий пребывания беженцев. Сегодня, 20 декабря, апелляционный суд признал апелляцию законной и установил, что немедленно улучшить условия жизни переселенцам не получится из-за ряда проблем. Например, нехватки жилья и койко-мест.

Анастасия Ларина