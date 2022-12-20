От правительства ждут стремительного роста

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил в госсовете республики с ежегодным докладом «О положении в республике». Руководитель региона подвел основные итоги года, рассказал о реализованных проектах и поставил цели на будущее. Отдельно он высказался о влиянии санкций и геополитической ситуации на экономику региона, поставил задачу по росту количества предпринимателей и поддержки для них. Но начало доклада посвятил специальной военной операции, вновь проговорил ее цели, заявил, что собирается съездить в зону СВО и поручил главам муниципалитетов работу по увековечиванию погибших там бойцах из Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Главным пунктом повестки финальной в этом году сессии госсовета Удмуртии стал доклад главы региона Александра Бречалова «О положении в республике». Он сразу предупредил депутатов, что в основном будет говорить о планах на 2023 год и только пару слов скажет про уходящий год. Осенью Александр Бречалов был переизбран главой Удмуртии на второй срок, поэтому он вновь поблагодарил избирателей о доверии и напомнил о собранных в ходе кампании наказах. Выполнению предложений и просьб избирателей должны заниматься и депутаты, избранные в представительные органы от «Единой России». Уже 9 января 2023 года он попросил их представить счетчики наказов и отчеты перед избирателями о своей работе. «Со дня выборов прошло уже достаточно времени»,— добавил он. Это важно в условиях, когда жителям региона требуется «особая поддержка и забота в связи с новыми вызовами».

«Безусловно, я говорю о войне, которую развязал с нами Запад. Россия же выбрала путь проведения специальной военной операции, путь демилитаризации противника, продолжающего истребление нашего народа. Нам всем потребовалось в кратчайшие сроки изменить подходы к работе и действовать еще решительнее, четче, более согласованно и быстрее»,— отметил глава региона.

Общей целью он назвал победу на линии соприкосновения, на территории новых регионов, а также в тылу при выполнении гособоронзаказа.

По его словам, бойцы из Удмуртии несколько месяцев проходили подготовку, теперь они передислоцируются и отправляются «выполнять поставленные задачи». Республика обеспечит их необходимым на новом месте в соответствии с запросом. Вице-премьеру Эльвире Пинчук и минздраву он поручил проработать вопрос по отправке врачей в новое место дислокации, если это потребуется.

«Я лично тоже планирую посетить наших ребят на новой территории»,— заявил Александр Бречалов.

Напомним, глава Удмуртии пока не выезжал в зону проведения СВО. В конце июля он посещал Белгородскую область, где встречался с бойцами.

В докладе господин Бречалов вновь отметил необходимость поддерживать участников СВО и их семьи.

Патриотическую повестку глава региона продолжил темой воспитания молодежи. 2023 год в республике объявлен Годом молодежи, а для формирования у нее правильных морально-нравственных ориентиров нужно в том числе рассказывать о подвигах бойцов из Удмуртии в СВО. Он поручил главам городов и районов увековечить память погибших в ходе спецоперации. Их именами можно называть школы, улицы, отметил господин Бречалов. Теме патриотизма посвятят отдельный блок мероприятий Года молодежи.

Переходя к вопросам экономики, Александр Бречалов сказал, что в республике четыре года создают условия для роста бизнеса. Здесь он выделил два главных показателя. «Первый — ноль давления, мы уже прочно вошли в топ-3 регионов по наименьшему административному давлению. Не должно быть ни единого эпизода притеснения предпринимателей»,— отметил глава региона.

Вторым показателем должен стать «стремительный рост» количества предпринимателей. В Удмуртии в настоящее время уже 100 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых. За 10 месяцев малый бизнес перечислил в бюджет 8 млрд рублей налогов. За два года планируется удвоить этот показатель. Этой цели будут достигать за счет продолжения образовательных программ для бизнеса, обеспечения доступа к дешевым кредитам и снижения налоговой нагрузки. Он напомнил, что в 2023 году продолжат действовать льготные ставки для ряда категорий, в частности, для впервые зарегистрированных в качестве предпринимателей, вернувшегося бизнеса из других регионов, ИТ и некоторых других.

Александр Бречалов попросил глав муниципалитетов в следующем году представить минимум 10 инвестпроектов на местном уровне.

Несмотря на санкции, экспорт в 2023 году останется приоритетом для экономического блока правительства. В первую новые рынки сбыта будут искать в странах ШОС, Азии и Африки, Латинской Америки. В следующем году запланировано девять бизнес-миссии для представителей предприятий республики в разные страны.

Ожидает правительство в 2023 году и роста инвестиций в экономику региона. По словам главы региона, к концу года их объем составил 130 млрд руб., задача на 2023 год — минимум 142 млрд. Он отметил, что ранее в регионе уже приступили к реализации ряда крупных инвестпроектов, работа продолжится и в 2023-м. Привлекать бизнес в регион будут с помощью двух ТОСЭР — в Глазове и Сарапуле, компенсации затрат на строительство инфраструктуры и готовых площадок. В частности, он упомянул завод «Лада-Ижевск», на площадке которого вместе с выпуском e-Largus планируется создать индустриальный парк. Этот проект поддержал вице-премьер правительства России — министр промышленности Денис Мантуров. На следующей неделе, по словам главы региона, Ижевск с визитом посетит руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов. «Мы представим вам прототип нового e-Largus»,— сообщил господин Бречалов.

Одной из проблем в промышленности, на решении которой планируется сконцентрироваться в следующем году, глава региона назвал кадры. Здесь должна быть совместная работа предприятий и среднепрофессиональных учебных заведений. Он поручил министерствам образования и промышленности к концу января представить доклад по каждому СПО с точки зрения взаимодействия с конкретными предприятиями.

Среди направлений экономики глава региона также упомянул туристическую отрасль. По его словам, в этом году республику посетят 850 тыс. туристов, в 2023 году ожидается 1 млн.

После подведения итогов и рассказе о планах в строительстве, дорожной отрасли и социальной политике, в финале доклада Александр Бречалов вновь вернулся к бизнесу и повестке, связанной с санкциями: «Мы открыты для сотрудничества даже с теми, кто оказался не у дел из-за решений США и Евросоюза. Перевозите бизнес к нам, у нас есть не только где перезимовать, но и развивать свои компании».

Глава Удмуртии сказал, что готов ответить на вопросы депутатов, однако председатель госсовета Владимир Невоструев напомнил, что по регламенту они не предусмотрены, и парламент перешел к другим вопросам сессии.

Комментируя доклад руководителя региона после заседания, Владимир Невоструев отметил, что в зоне особого внимания в следующем году должны быть промышленность, сельское хозяйство и закрепление новых кадров в отраслях. Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в госсовете Анатолий Наумов тоже считает актуальной проблему поиска специалистов для предприятий. «Сегодня практически у всех предприятий прирастают объемы производства, растут доходы работников, идет увеличение штатной численности, и самое основное — отчисление в бюджеты всех уровней. Но цепочка на этом не завершается. Мы нуждаемся сегодня в квалифицированных кадрах, которые должны готовить наши образовательные учреждения»,— прокомментировал Анатолий Наумов.

Михаил Красильников