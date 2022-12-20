«Транснефть»: Казахстан не обращался в компанию для поставки нефти в Германию

Официальный представитель российской «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Казахстан не обращался в компанию для прокачки нефти в направлении Германии. По словам господина Демина, Казахстан не сможет заменить объемы нефти, которые Россия поставляла ФРГ.

«У нас нет никаких переговоров с казахами или информации о том, что казахи собираются заключать какие-то контракты на поставки. Токарев (генеральный директор ''Транснефти'' Николай Токарев.— ''Ъ'') говорил, что это возможно технически. Но решение по транзиту может принимать только Минэнерго. Те объемы, которые раньше шли из России в Германию, Казахстан заместить не может»,— сказал ТАССИгорь Демин.

По словам представителя российской энергетической компании, Россия поставляла в Германию около 19–20 млн т в год. Дополнительный объем поставок, который может обеспечить Казахстан, составляет лишь 3–5 млн т, считает господин Демин, или 7 млн т в зависимости от состояния трубопровода. «Те объемы, которые они раньше направляли транзитом в Усть-Лугу, они перенаправлять в Европу не хотят, потому что объемы законтрактованы, придется платить неустойки»,— сказал Игорь Демин.

Ранее сегодня, 20 декабря, в Минэкономики ФРГ заявили, что нефтеперерабатывающие заводы в городах Лойн и Шведт больше не будут заказывать сырую нефть из России в 2023 году. В ведомстве отметили, что планируют получать ресурс из Казахстана. Агентство Bloomberg сообщало, что соответствующее соглашение еще не заключено. При этом в «Транснефти» заверили, что получили запрос от ФРГ о поставках нефти на первый квартал 2023 года.

Лусине Баласян