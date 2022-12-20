Министром приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области назначена Анна Коновалова

Курский губернатор Роман Старовойт утвердил назначение Анны Коноваловой министром приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Благоустройство малых городов Курской области, создание мемориального комплекса, посвященного 80-летию победы в Курской битве, этнодеревня в Красниково, подготовка областного центра к тысячелетию — впереди нас ждет большая работа. Именно поэтому принято решение о создании единого ведомства, которое будет курировать такие значимые для региона проекты»,— разъяснил господин Старовойт необходимость создания нового министерства в структуре правительства.

По данным местным СМИ, Анне Коноваловой 26 лет. Ранее она занимала должность старшего советника губернатора, была лидером регионального отделения молодежного движения Общероссийского народного фронта.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте