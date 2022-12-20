На свой страх и полис

В Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому операторов активного отдыха и турагентства могут обязать предлагать любителям отдыха, связанного с рисками травмирования, добровольное страхование. Идея разработчиков — дать возможность пострадавшим обеспечить себе быструю и качественную помощь. По словам страховщиков, они и без помощи законодателей покрывают запросы отдыхающих на горнолыжных и прочих курортах в части страховых продуктов. Туроператоры считают, что, помимо добровольного страхования на курортах, логично предусмотреть обязательную страховку для экстремалов, выходящих на заведомо опасные маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добровольная страховка призвана дать возможность пострадавшим экстремалам обеспечить себе быструю и качественную помощь

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Добровольная страховка призвана дать возможность пострадавшим экстремалам обеспечить себе быструю и качественную помощь

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

В Госдуме с привлечением представителей Минэкономразвития, Центробанка и страховых компаний обсуждается законопроект, согласно которому операторов активного отдыха и туроператоров могут обязать предлагать туристам добровольное страхование на случай травмирования. Один из авторов документа — депутат Госдумы от Краснодарского края, заместитель председателя думского комитета по туризму Наталья Костенко.

По мнению парламентария, в России сегодня активно развиваются горнолыжные виды спорта и курорты, а медицинская инфраструктура — отстает, поскольку она привязана к числу жителей, которые проживают на курортных территориях. «Если в Сочи здравоохранение еще на уровне, то о других местах этого сказать нельзя — ОМС просто не в состоянии обеспечить должный уровень медицины. Специалисты посчитали, что такое страхование может обходиться в среднем в 100 руб. в день при возмещении в 300 тыс. руб. Это примерно сумма, необходимая для вызова вертолета, перевозки, быстрого оказания помощи в частной клинике. Также рассматриваем вопрос, чтобы за счет страховки можно было покрыть вред, нанесенный третьим лицам»,— рассказала «Ъ-Кубань» госпожа Костенко.

Законодатель уточняет, что расширение возможностей для приобретения добровольной страховки является одним из элементов всего комплекса мер, направленных на повышение качества медобслуживания на горнолыжных курортах, а также других объектах, где практикуется активный отдых, сопряженный с риском травмирования.

«Мы хотим, чтобы эта услуга была всем предложена, а уж покупать ее или нет, пусть каждый для себя решает. При этом мы предусматриваем механизм защиты от навязывания таких страховок»,— добавила Наталья Костенко.

Директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование» Ильяз Ахунжанов приводит статистику компании, согласно которой ежегодно в зимние праздники переломы, растяжения, вывихи и ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования туристов после простудных и вирусных заболеваний. Он связывает это именно с сезоном отдыха на горнолыжных курортах. «Страховые компании уже имеют программы защиты для любого типа отдыха, которые гарантируют помощь в случае травмы. При этом в такие полисы можно включать дополнительные опции по выбору, например, не только быструю и качественную медпомощь, но и денежную выплату, которая пригодится для полного восстановления»,— говорит господин Ахунжанов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что целесообразно в законе предусмотреть возможность как добровольного страхования, которое может применяться на крупных сертифицированных горнолыжных курортах (например, как в Красной Поляне, где есть свои спасательные команды и можно обойтись без вертолета), так и обязательного. «Обязывать страховаться можно альпинистов, которые выходят на заведомо сложные и опасные маршруты в труднодоступные районы, откуда оперативно снять человека без вертолета невозможно»,— рассуждает господин Ромашкин.

Врач-спасатель Александр Гриценко отмечает, что с точки зрения оплаты система спасания МЧС и обязательного медстрахования (ОМС) закрывают проблему на этапе снятия пострадавшего с горы и оказания ему экстренной медпомощи. «Поисково-спасательные подразделения МЧС работают бесплатно для туриста, экстренная медпомощь также оказывается за счет бюджета, для этого не требуется дополнительная страховка. Хотя она может иметь свои плюсы — это более быстрое реагирование вертолета на сигнал о бедствии, скорой помощи, использование более современных материалов и методов лечения в больнице»,— говорит собеседник «Ъ-Кубань».

Однако, по его словам, налаживание системы эвакуации пострадавших из горной местности вертолетом параллельно с той, которая сейчас существует у МЧС, вряд ли будет иметь смысл, а кроме того, это тяжело осуществимо на практике. «Коммерческая авиатранспортировка по страховке упирается в наличие в конкретной местности летного оператора, имеющего лицензию на поисково-спасательные работы (ПСР), команду со всеми сертификатами. Мне известен только один коммерческий авиаоператор на Кубани, имеющий ресурсную базу, сопоставимую с базой МЧС, лицензированный на ПСР, это НПК "ПАНХ". Но будет ли у него интерес заниматься поисково-спасательными работами?» — говорит Александр Гриценко.

Кроме того, зная, что эвакуация в случае ЧП — это задача МЧС, вряд ли кто-то захочет покупать полис добровольного страхования, считает он. «Если борт МЧС не может вылететь, значит, для этого есть ограничения, погодные, нахождение вертолета на других спасработах. Но спасработ с применением вертолета не так много, а если вертолет МЧС не может вылететь из-за погоды, то для коммерческого оператора будет это же ограничение»,— добавляет спасатель.

Председатель совета директоров АО «Научно-производственная компания "ПАНХ"» Владимир Козловский на вопрос «Ъ-Кубань» о возможности организации подобных спасательных работ и наличии у компании подобного опыта ответил утвердительно. «Это известная практика во всем мире, технология и правовая часть уже отработаны, заключается договор со страховыми компаниями и дежурит вертолет с медицинской бригадой. Было бы интересно так работать»,— рассказал он.

Михаил Волкодав

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