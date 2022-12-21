Во вторник в Буэнос-Айресе аргентинские болельщики наконец смогли увидеть свою футбольную сборную, в минувшее воскресенье выигравшую чемпионат мира. Путь на родину у Лионеля Месси со товарищи получился долгим. Только во вторник утром команда прибыла в Аргентину, игроки немного передохнули на базе Ассоциации футбола Аргентины (AFA), чтобы позднее в открытом автобусе добраться до Обелиска на площади Республики — достопримечательности в центре Буэнос-Айреса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tomas CUESTA / AFP Фото: Tomas CUESTA / AFP

Однако триумфальный путь аргентинским футболистам давался нелегко. Почти так же нелегко, как путь к триумфу на чемпионате мира. Несмотря на усиленные меры безопасности, у полиции не получалось сдерживать натиск толп болельщиков, стремившихся заранее занять места по предполагаемому маршруту следования автобуса с игроками. Да и шансов у полиции, надо признать, не было.

Как сообщил телеканал TN, на улицы аргентинской столицы вышли 3 млн человек. Именно столько и живет в Буэнос-Айресе (население столичной агломерации все-таки больше — 14 млн человек). В результате паралича движения все графики передвижения праздничного кортежа были сорваны. Стало понятно, что до Обелиска добраться будет сложно. Тогда был объявлен новый маршрут, по Автостраде 25 мая, но и его тут же забили болельщики. Впрочем, атмосферу праздничного дня, объявленного президентом Аргентины Альберто Фернандесом выходным, это испортить не могло. Даже трагические инциденты, такие как гибель болельщиков (один упал с крыши, второй задохнулся, после того как его шарф намотался на колесо мотоцикла), оставались малозамеченными на фоне того, что сами жители города характеризовали как «неописуемое безумие», какого, как говорят, не было даже 36 лет назад, когда Кубок мира в Буэнос-Айрес привез Диего Марадона.

Александр Петров