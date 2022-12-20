Ярославна оштрафована по статье о дискредитации ВС РФ за пикет

Кировский районный суд Ярославля оштрафовал жительницу города Викторию Олуджими на 30 тыс. руб. Она была признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

«Ей вменялось в вину совершение 25 ноября 2022 года в Ярославле возле д. 7 на Советской площади публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»,— говорится в сообщении суда. Напомним, госпожа Олуджими вышла в тот день на одиночный пикет.

Алла Чижова

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