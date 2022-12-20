«Неометрия» рассказала об этапах внедрения BIM в строительные проекты

Федеральный девелопер «Неометрия» реализует пилотные проекты в области строительства объектов недвижимости с применением информационного моделирования (BIM). Завершить тестирование программного обеспечения и начать его полноценное использование планируется в следующем году, сообщил директор департамента автоматизации застройщика Денис Бида.



Система информационного моделирования, которую внедряет «Неометрия», состоит из восьми блоков. Для каждого разрабатывалась методология — документация по подходам и использованию. Весь софт отечественного производства, за исключением автоматизированного проектирования (САПР).

«Внедрение BIM — это приоритетный проект для компании. Мы не стали приобретать единый продукт на рынке, так как представленные варианты не соответствуют нашим задачам. На изготовление собственного решения ушло бы много времени. В итоге "Неометрия" остановилась на создании отдельных интегрированных модулей. Для реализации этой задачи компания обратилась за помощью к внешним разработчикам»,— пояснил Денис Бида.

Использование методологии позволило оптимизировать многие процессы при внедрении информационного моделирования, однако для этого потребовались высокая квалификация проектировщиков и дополнительное время для обучения и переподготовки программистов.

В настоящий момент работа ведется сразу над несколькими блоками, что ускоряет процесс запуска продукта. Над созданием BIM трудится отдельная команда, состоящая из администратора системы, проектировщиков, руководителя проекта, BIM-менеджера, BIM-координаторов, сметчиков и других сотрудников. Всего задействовано порядка 150 сотрудников.

По словам Дениса Биды, применение цифровых решений позволяет оперативнее моделировать различные сценарии при проектировании и строительстве, а также быстрее реагировать на изменения в проекте. Кроме того, процесс реализации всех этапов работ становится значительно прозрачнее.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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