Добровольческий батальон имени Юлаева отправился в зону СВО

Сегодня добровольческий батальон имени Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. «Твердо обещаю, так же, как и батальоны «доставаловцев» и «шаймуратовцев», батальон им. Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких», — написал господин Хабиров.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в свою очередь, сообщил, что был создан благотворительный фонд помощи батальону, бойцы прошли обучение. «Им положены те же выплаты, что и участникам батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, а на членов их семей распространяются ровно те же меры поддержки, которые были приняты в отношении семей военнослужащих участников СВО», — отметил Андрей Назаров.

Из-за проводов добровольческого батальона в центре Уфы ограничено движение транспорта.

Майя Иванова

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