«Авито Работа» запускает интерактивный тренажер для правильного составления вакансий

Платформа «Авито Работа» запускает интерактивный тренажер, который научит работодателей составлять вакансии, интересные соискателям — с корректным описанием условий труда, обязанностей и портрета идеального кандидата. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Воспользоваться бесплатным онлайн-тренажером может любой желающий, для этого достаточно зайти на специальный лендинг. Пользователям предлагается изучить тексты вакансий, заполнить в них смысловые пропуски и проанализировать распространенные ошибки. Продолжительность всех упражнений — не более 7 минут. С помощью тренажера пользователь клик за кликом составит эффективные объявления. При этом, тренироваться ему придется на таких профессиях, как бургеролог, корабельный фельдшер, переворачиватель пингвинов, гид в сфере космического туризма.

После прохождения тренажера все пользователи получат чек-лист с лайфхаками рекрутинга, который поможет в оформлении вакансий на “Авито Работе”, а также промокод на скидку в Skillbox и шанс выиграть один из трех онлайн-курсов образовательной платформы.

Руководитель B2B-маркетинга «Авито Работы» Ольга Нехайчик напоминает, что в этом году платформа запустила новый тариф, который дает возможность работодателям платить только за отклики от соискателей, которым можно свободно управлять, регулируя поток откликов и контролируя расходы на наем сотрудников.

«Чтобы в воронку сразу попадали релевантные кандидаты и выгода от тарифа была максимальной, важно правильно составлять вакансии: указывать зарплату, представить компанию и рассказать о ней, давать детальное описание навыков вместо шаблонных фраз. Все это приходит с опытом, и тренажер станет отличной возможностью попрактиковаться», - отмечает она.

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