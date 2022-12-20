Россияне назвали свои главные страхи в будущем году

Главные страхи россиян в 2023 году — рост цен, снижение доходов и болезни, показал совместный опрос Страхового дома ВСК и аналитического центра НАФИ. Этого боится почти треть респондентов. Каждый четвертый опасается за детей, каждый пятый — новой пандемии. Среди других страхов, которые испытывают не более 10% опрошенных: дефицит продуктов питания и лекарств, погодные аномалии, травмы, отсутствие возможности путешествовать, обман мошенниками, несчастный случай с квартирой или домом, автомобильная катастрофа. 3% опасаются, что в 2023 году наступит конец света.

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При этом 74% опрошенных думают, что с ними будет больше хороших событий, чем плохих. Почти каждый четвертый (24%) считает, что плохого и хорошего в его жизни будет поровну, остальные 2% выражают крайне негативный настрой.