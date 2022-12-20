Число детей-инвалидов в России выросло на 135 тыс. с 2015 года

За последние семь лет число детей с инвалидностью в России выросло на 135 тыс., сообщил замглавы Минтруда Алексей Вовченко. Он уточнил, что в начале 2015 года таких детей насчитывалось 590 тыс., сейчас — 725 тыс. Замминистра назвал это существенным ростом.

Господин Вовченко выступил на заседании Совета по делам инвалидов при Совете федерации, его слова передает ТАСС. Как уточнил замглавы Минтруда, в России проживают 11 млн людей с инвалидностью. Из них почти 7 млн — старше 60 лет.

Алексей Вовченко также рассказал, что с 2016 года первое место по заболеваниям, приводящим к инвалидности среди взрослых, заняли болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования. У детей чаще причинами становятся психические расстройства и расстройства поведения.

Какие льготы для людей с ограниченными возможностями существуют в России — в материале «Ъ».

Лаура Кеффер