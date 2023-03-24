Пенсии и льготы инвалидам в России в 2023 году

Какие льготы для людей с ограниченными возможностями существуют в России, как рассчитываются денежные выплаты и пособия, планируется ли в скором времени увеличивать господдержку инвалидов — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Люди с ограниченными возможностями здоровья по законодательству относятся к незащищенной категории граждан. Им как на федеральном, так и на региональном уровне предоставляются преференции, объем которых определяется группой инвалидности.

Какие меры соцпомощи существуют

В России людям с инвалидностью полагается материальная поддержка от государства. Со дня присвоения пациенту одной из трех групп инвалидности в десятидневный срок ему назначается выплата, которая производится каждый месяц. С июля 2020 года она оформляется автоматически на основе выписки из акта освидетельствования, поступившей из ФГИС «Федеральный реестр инвалидов», то есть подавать заявление для этого не нужно. Размер такого пособия зависит от региона проживания, индексация проводится каждый год.

Однако основной мерой соцподдержки со стороны государства является пенсия, назначаемая в связи с инвалидностью. Она бывает трех видов:

страховая — положена тем, у кого есть любой трудовой стаж;

социальная — для тех, кто никогда не работал;

государственная — назначается инвалидам, получившим увечье на военной службе, при полетах в космос, а также в результате радиационных и техногенных катастроф.

Важно! Детям-инвалидам страховая пенсия не положена.

С 1 января 2023 года страховая пенсия неработающих пенсионеров выросла на 4,8%. Кроме того, с 1 февраля на 11,9% были проиндексированы выплаты инвалидам. Компенсация затрат на содержание собак-проводников теперь достигает 32,1 тыс. руб. ежегодно, набора соцуслуг — 1,5 тыс. руб. А ежемесячные выплаты составляют 5 тыс. руб. (первая группа), 3,5 тыс. руб. (вторая группа и дети-инвалиды) или 2,7 тыс. руб. (третья группа).

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии равен 7567,33 руб.

Инвалидам положен набор соцуслуг:

бесплатный проезд;

обеспечение медпрепаратами;

лечебным питанием;

путевками в санатории.

Льготы могут быть заменены на денежный эквивалент. На региональном уровне инвалидам могут устанавливаться доплаты, предоставляться зубное протезирование, бесплатная телефония.

Кроме того, в перечень послаблений со стороны государства входит компенсация части стоимости «коммуналки». Согласно федеральному закону «О социальной защите инвалидов», скидка составляет 50% расходов на ЖКУ.

Что еще полагается инвалидам

Законом также предусмотрено, что предприятия обязаны создавать и предоставлять рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Их конкретное количество зависит от региона, в котором находится компания.

По словам председателя Всероссийского общества инвалидов, депутата Госдумы Михаила Терентьева, если в организации работают свыше 100 человек, квота должна составлять от 2% до 4% среднесписочного числа сотрудников, если от 35 до 100 человек — не более 3%. 1 сентября 2022 года в силу вступили новые правила, согласно которым условие считается выполненным предприятием только после заключения нужного процента трудовых договоров. Ранее вакансии было достаточно создать и опубликовать. «Если соискатель с инвалидностью нуждается в дополнительно оборудованном рабочем месте, работодатель обязан обеспечить это оборудование»,— добавил господин Терентьев.

За обеспечение инвалидов квартирами и улучшение условий проживания отвечают региональные власти. Порядок предоставления жилья зависит от того, когда человек с ограниченными возможностями обратился за его получением. Если до начала 2005 года, то деньги выделяются из федерального бюджета в виде целевых субвенций, то есть потратить их на другие цели чиновники не могут. Если же инвалиды, а также семьи с детьми-инвалидами встали на учет после 1 января 2005-го, то процесс обеспечения их жильем регулирует Жилищный кодекс РФ, который опирается на понятие «малоимущие», объяснил Михаил Терентьев. «Малоимущими являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Таким образом, в соответствии с данной статьей именно малоимущим и предоставляются в настоящее время жилые помещения»,— отметил господин Терентьев.

В 2022 году Госдума приняла несколько законов, направленных на поддержку людей с инвалидностью. Среди них:

о сохранении социальных доплат к пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства;

о предоставлении второго бесплатного среднего профессионального и высшего образования (вступил в силу 1 сентября 2022 года), а также о приоритетном порядке поступления незащищенных категорий граждан, в том числе детей с ограниченными возможностями, в колледжи и техникумы;

о праве одного из родителей или члена семьи бесплатно находиться в стационаре с ребенком-инвалидом с предоставлением спального места и питания. Ранее такая возможность была, только если ребенок был не старше четырех лет.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»