Компания Hyundai показала новое поколение кроссовера Kona, которое выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль получил полностью новый дизайн кузова, выполненный в стиле минивэна Hyundai Staria, с характерными светящимися полосами в передней и задней частях кузова. Интерьер выполнен в стиле современных моделей марки с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, фоновой подсветкой салона и другими элементами.

Заявлено, что на рынок Hyundai Kona выйдет в версиях с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками и полностью электрическим двигателем. Разные модификации получат разное оформление кузова. Также заявлено наличие «спортивной» версии N Line с особым декором кузова.

Технические подробности о модели пока не раскрыты. Полная информация о новинке будет раскрыта в 2023 году, когда состоится премьера второго поколения кроссовера. Напомним, текущая версия Hyundai Kona выпускается с 2017 года.

Максим Вершинин