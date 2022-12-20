Кубанская технология импортозамещения в сельском хозяйстве – стала лучшей

В рамках поддержки цифровизации сельского хозяйства Россельхозбанк вручил всероссийскую премию AgroCode Awards, которая присуждается отечественным компаниям за разработку инновационных решений в области агротеха.

В Москве состоялась церемония награждения победителей второй всероссийской премии AgroCode Awards 2022. За победу в финале поборолись 29 проектов в шести номинациях: Запуск года, Идея года, Цифровизация года, Лидер года, Еда будущего и Своя технология.

Номинанты, отобранные в шорт-лист по каждой номинации, презентовали свои проекты членам жюри премии, в состав которого вошли представители Россельхозбанка, Русагро, Таргет Агро, Уралхим Инновация, Иннополиса, ЛАНИТ-Интеграция, ИПУ РАН, Фонда «Сколково» и другие эксперты рынка агротехнологий. По результатам питчей жюри проголосовало за лучший проект и объявило победителей на закрытой церемонии вручения премии 15 декабря в Башне Империя Москва-Сити при участии ведущих представителей агроиндустрии.

В номинации «Своя технология» (успешные кейсы импортозамещения зарубежных решений) жюри признало сильнейшим проект краснодарской компании FlySeeAgro. Миссия FlySeeAgro — заменить пестициды энтомофагами. Например, защиту кукурузы в 100% дал энтомофаг габробракон, который внесли по авторской методике с помощью программно-аппаратного комплекса, установленного на дроне.

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Сайт https://flyseeagro.ru/