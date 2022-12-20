Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года

Портал «Знания», который называют российским аналогом «Википедии», планируется запустить в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максим Шадаев. Сейчас на портале размещено больше 100 тыс. статей, в то время как в «Википедии» — более 1,8 млн.

«Наша главная задача — иметь свой собственный портал, портал "Знания", который базируется на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии... Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года»,— сказал господин Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме (цитата по ТАСС).

В мае президент Владимир Путин заявил, что в России востребована объективная информация и «Википедия» не может служить единственным источником просветительского контента. В августе в стране запустили аналог «Википедии», получивший название «Руниверсалис», однако его сайт перестал работать через несколько часов после запуска. Над проектом якобы работали бывшие редакторы русскоязычной «Википедии».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...