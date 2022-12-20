Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года

Портал «Знания», который называют российским аналогом «Википедии», планируется запустить в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максим Шадаев. Сейчас на портале размещено больше 100 тыс. статей, в то время как в «Википедии» — более 1,8 млн.

«Наша главная задача — иметь свой собственный портал, портал "Знания", который базируется на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии... Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года»,— сказал господин Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме (цитата по ТАСС).

В мае президент Владимир Путин заявил, что в России востребована объективная информация и «Википедия» не может служить единственным источником просветительского контента. В августе в стране запустили аналог «Википедии», получивший название «Руниверсалис», однако его сайт перестал работать через несколько часов после запуска. Над проектом якобы работали бывшие редакторы русскоязычной «Википедии».

Лаура Кеффер