На Кубани из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ закрылись классы в семи школах

В связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае закрыты отдельные классы в семи школах – по две в Динском и Красноармейском районах, по одной – в Сочи, Краснодаре и Горячем Ключе, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на краевое министерство образования.

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях Краснодарского края ежедневно проводятся «утренние фильтры» с измерением температуры учеников. Если количество заболевших простудными заболеваниями детей превышает 20% численности класса или группы детского сада, то дети прекращают посещать образовательное учреждение, ученики школ обучаются дистанционно. По данным министерства образования Краснодарского края, в крае нет школ, полностью закрытых на карантин в связи с ОРВИ и гриппом.

Анна Перова, Краснодар