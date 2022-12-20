Зарубежные СМИ: Каким будет эффект от лимита цен на газ?

Иностранные СМИ усомнились в эффективности потолка цен на газ. Как сообщают агентства Reuters и Bloomberg, во время голосования против ограничений высказалась Венгрия, воздержались Австрия и Нидерланды. Лимит биржевых котировок страны ЕС согласовали 19 декабря, речь идет о почти $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Планируется, что мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года и только в том случае, если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF превышает €180 за мегаватт-час. Между тем чиновники в ЕС опасаются, что механизм не сделает электроэнергию более доступной для потребителей, пишут западные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: /File Photo, Reuters Фото: /File Photo, Reuters

По данным Reuters, согласовать потолок цен на газ удалось после того, как схему поддержала Германия. Там опасались, что механизм вытеснит международных поставщиков СПГ, и в итоге добились нескольких гарантий. Среди них — ускоренная выдача разрешений на использование возобновляемых источников энергии и ограничения для самого потолка. Его действие, к примеру, можно приостанавливать в случае дефицита газа на рынке или сокращения торговли на бирже TTF.

Летом 2022-го оптовая цена газа на главном торговом хабе Европы достигала €345 за мегаватт-час, напоминает издание Politico. Сейчас он стоит €115, но это все равно в четыре раза выше, чем до российской спецоперации на Украине. «Потолок создает впечатление, что мы можем себе позволить газ по €180, хотя это нет так», цитирует издание неназванного европейского дипломата. Притом если сейчас запасов газа достаточно, то весной 2023 года странам ЕС снова придется заполнять хранилища. Кроме того, неясно, каким образом потолок поможет сбить тарифы на электроэнергию, учитывая все ограничения механизма.

Трейдеры считают, что решение ЕС лишь исказит цены и усилит волатильность рынка, пишет Wall Street Journal. В частности, все больше сделок переместится с официальных бирж на менее прозрачные рынки, где цены заметно выше. Биржа ICE на днях уже пригрозила, что переместит свой газовый хаб TTF за пределы Евросоюза из-за ограничения цен.

Вместе с тем введение механизма порадовало азиатских импортеров СПГ. Как и европейцы, они претендуют на поставки из США и Катара, пишет Bloomberg. В течение года спотовые цены на азиатских площадках колебались от $19 до $85. Потолок цен в ЕС должен ограничить эту волатильность.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".