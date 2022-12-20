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Коммерсантъ FM
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Банк Англии представил дизайн банкнот с Карлом III

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением нового короля Великобритании Карла III, которое появится на всех полимерных купюрах в £5, £10, £20 и £50. Портрет короля будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи.

Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение к середине 2024 года. Все полимерные банкноты с портретом королевы Елизаветы II остаются законным платежным средством, и подданные Великобритании могут продолжать использовать их в обычном режиме.

Чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия, новые купюры с Карлом III будут печататься только для замены изношенных банкнот и для удовлетворения повышенного спроса на них.

Карла III — второй монарх, изображенный на британских купюрах. До него на банкнотах изображали только Елизавету ІІ. Первые монеты с портретом Карла III представили в конце сентября.

Карл III (Чарльз) — сын Елизаветы II, который занял престол после ее смерти. Королева умерла 8 сентября, Карл III был объявлен королем Великобритании 10 сентября.

Дарья Эрозбек

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