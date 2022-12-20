В Липецкой области хотят почти в полтора раза увеличить субсидирование малых хозяйств в АПК

В 2023 году объем господдержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Липецкой области хотят увеличить более чем на 40%. Об этом сообщили в региональном управлении сельского хозяйства. Общая сумма субсидий небольшим хозяйствам должна превысить 300 млн руб.

Больше всего предполагается увеличить поддержку развития материально-технической базы сельхозкооперативов (на 69% до 54 млн руб.) и создания семейных ферм (на 47% до 67,5 млн руб.). Также в регионе впервые будут предоставлять грант «Агротуризм»: Минсельхоз России уже отобрал для поддержки три проекта из Липецкой области (27,5 млн руб.). Кроме того, будут выделяться средства в рамках грантов «Агропрогресс», «Агростартап» и на общую поддержку сельхозкооперативов.

Как планируют скорректировать господдержку АПК в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин