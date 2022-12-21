Общественно полезное «сито» для капитала

Социальный аспект ESG-повестки по разным причинам становится все более актуальным в России. Утверждение национальной социальной таксономии может способствовать формированию рамок социально ответственной деятельности и стимулировать перераспределение капитала в пользу соответствующих проектов и рынков. В отдельных странах, включая Россию, такой документ уже создается. В особенностях социальных таксономий и перспективе ее появления в стране для «Ъ-Регенерации» разобрались эксперты Центра устойчивого развития Школы управления СКОЛКОВО Надежда Кленина и Елена Дубовицкая.

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Социальные таксономии во многом разрабатываются по аналогии с «зелеными». Последние же уже широко распространены в мире. По данным Инициативы по климатическим бондам (CBI) за 2022 год, более 30 стран уже приняли таксономию «зеленых» проектов, но лишь немногие могут похвастаться опубликованным проектом социальной таксономии. Помимо России среди них можно отметить пока только документы и отчеты ЕС, Китая, Турции и Малайзии, а также материал Международного института устойчивого развития (IISD), подготовленный при разработке такого документа для одной из стран (далее «таксономии»). Некоторые из них пока представляют собой рекомендации и/или проект потенциальной таксономии, поэтому итоговый документ может отличаться. Впрочем, они уже дают возможность для сравнения подходов к определению социальных проектов.

Базовые концепции социальных таксономий

В представленных документах заметен разный подход к пониманию взаимосвязи между экологическими и социальными проектами. Российский и европейский проекты подразумевают создание самостоятельной таксономии. Но в недавно опубликованном отчете ЕС отмечается, что документ разрабатывается в максимальном соответствии с принципами и подходами «зеленой» таксономии. В документах Китая, Турции и Малайзии социальные проекты стоят наряду с экологическими и являются частью одной таксономии.

Основная цель социальных таксономий аналогична «зеленым»: определить, что может относиться к социальным проектам, и привлечь в них инвестиции, способствуя решению общественных проблем. Тем не менее подходы к отбору проектов отличаются. Европейская таксономия исходит из ключевых целей и подцелей, в рамках которых определяются актуальные отрасли. Логика таксономий Китая, России и Турции строится от направлений и категорий проектов с указанием критериев соответствия, подробного целеполагания нет. В таксономиях IISD и Малайзии выделяются два руководящих принципа, ориентированных на социальное благополучие, взаимоотношения с заинтересованными сторонами и улучшение практик корпоративного управления.

При этом во всех рассмотренных таксономиях, кроме российской, учитываются минимальные гарантии (minimum safeguards) или их аналог. Гарантии могут учитывать соблюдение соответствующих законов, как, например, управление социальными рисками, взаимодействие с заинтересованными сторонами, антикоррупционную деятельность и т. д. В таксономии ЕС минимальные социальные гарантии (права человека, работников, борьба со взяточничеством и др.) были также включены в «зеленую» таксономию. Цель — избежать ситуации, в которой субъект, осуществляющий экологичный вид деятельности, мог бы нарушать социальные нормы. Вероятно, социальная таксономия ЕС по аналогии будет включать схожие требования.

Большинство таксономий учитывает набор критериев соответствия социальным проектам. В российском проекте документа такие критерии указаны не для каждого вида деятельности. Указанные же ограничиваются либо охватом целевых групп, либо указанием минимальных количественных метрик эффективности. Схожий подход содержат турецкая и китайская таксономии. Однако последняя более детализирована: помимо указания на Цели в области устойчивого развития (ЦУР) ООН и соответствующие подзадачи в ней большое внимание уделяется оценке воздействия (импакта). Для оценки импакта требуется пояснение, какой ожидается положительный эффект от реализации проекта, на кого он направлен и как будет измеряться.

Помимо указания существенного вклада во многих таксономиях применяется принцип непричинения существенного вреда (Do No Significant Harm; DNSH). Согласно ему, проект при внесении значимого вклада в достижение одной или нескольких целей не должен вредить другим направлениям таксономии.

Подходы к оценке социальных проектов Выйти из полноэкранного режима Россия ЕС Китай Турция Малайзия Критерии/метрики + + + + – Ненанесение значительного вреда (DNSH) + + + – + Минимальные гарантии (minimum safeguards) – + Частично Частично Частично Открыть в новом окне

Наряду с требованиями соответствия соцпроектов существуют также практики несоответствия или исключения из рассмотрения. Например, в китайской таксономии к таким проектам относят те, которые не одобрены национальным правительством и международными финансовыми организациями, институтами развития, проекты, не удовлетворяющие принципу DNSH в отношении ЦУР, и проекты, которым возможны альтернативы с меньшими экологическими последствиями.

Привлекает внимание и оценка практик корпоративного управления в таксономии ЕС. Авторы аргументируют это тем, что корпоративное управление оказывает существенное влияние на реализацию социальных проектов. В докладе ЕС предлагается включить следующие направления в области управления: усиление аспектов устойчивого развития традиционного корпоративного управления (оценка навыков руководителей в области устойчивого развития, прозрачность целей и задач) и усиление соответствующих аспектов управления (антикоррупционная деятельность, ответственный лоббизм, разнообразие членов правления и др.).

Большинство представленных проектов основывается на национальных документах и глобальных инициативах/стандартах. Самые популярные среди них — ЦУР ООН и принципы Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). И если российская таксономия только частично ссылается на цели устойчивого развития без связи с конкретным направлением, то в таксономиях Китая и Турции они основа документа. Проект социальной таксономии ЕС примечателен тем, что учитывает самый широкий перечень международных документов о правах человека и трудящихся. Не менее внушительный список отмечается у Малайзии и IISD. Он помимо всего включает принципы Глобального договора ООН, Декларацию Международной организации труда и др. В российском проекте никакие международные положения и стандарты помимо ЦУР и ICMA не упомянуты, но приведен довольно обширный список взятых за основу таксономии национальных целей развития, национальных проектов, федеральных проектов, госпрограмм.

От жилья и еды до равноправия

Все рассмотренные проекты социальных таксономий направлены на улучшение жизни людей. В основном таксономии ориентированы на следующие сферы социального развития: здравоохранение, образование, поддержка занятости и предпринимательства, доступное жилье и базовая инфраструктура (транспорт, вода, энергия, связь), продовольственная безопасность. Поддержка уязвимых групп населения (женщин, детей, пожилых людей и др.) в некоторых таксономиях выделяется как отдельное направление. Где-то, как, например, в китайской, это скорее указывается в качестве цели, нежели категории проектов.

Ключевые направления социальных проектов в таксономиях Выйти из полноэкранного режима Россия ЕС Китай Турция Малайзия Здравоохранение + + + + + Образование + + + + + Занятость, предпринимательство + + – + + Достойный труд – + – – + Доступное жилье + + + + + Спорт, культура, искусство, туризм + – + – – Доступная базовая инфраструктура + + + + + Продовольственная безопасность + + + + + Поддержка уязвимых групп + + – + + Обеспечение финансовыми услугами + – + – – Ответственный маркетинг – + – – – Благотворительные проекты + – – – – Открыть в новом окне

Во всех исследованных таксономиях, кроме России и Китая, делается меньший акцент на развитие спорта и культуры и обеспечение финансовыми услугами, а также обеспечение достойных условий труда (кроме ЕС, Малайзии). Помимо этого в проекте ЕС отмечается важность ответственного маркетинга и в целом больше внимания уделяется правам человека, достойным условиям работы, отсутствию дискриминации, инклюзии и равенству с акцентом на всю цепочку создания стоимости.

Одна из особенностей социальной таксономии России — выделение благотворительных проектов, чего нет в других рассмотренных примерах, где благотворительность скорее является источником финансирования, а не направлением соцпроектов. Благотворительные организации в китайской таксономии, например, включены в список источников финансирования ЦУР наряду с государством, банками, частными инвесторами и общественностью, но в списке категорий проектов не фигурируют.

Среди отдельных проектов таксономий также выделены сферы деятельности, социальные проекты которых не могут рассматриваться в рамках документа. К таким сферам относят: производство оружия, азартные игры, производство табачных изделий и алкоголя. В турецкой таксономии также среди них фигурируют ископаемое топливо, нефтехимическая промышленность, атомная энергетика.

Перспективы применения социальных таксономий

Проект социальной таксономии России — это инструмент, который призван, с одной стороны, закрепить определенные виды деятельности в качестве социально ответственных (и, возможно, частично решить проблему импактвошинга), с другой — привлечь финансирование в проекты, которые ранее в большей степени были на госфинансировании. Грамотное выстраивание системы оценки социальных проектов и связи между существующими национальными и международными целями будут способствовать эффективному и комплексному решению проблем. Возможно, для этого при разработке финального документа есть смысл подробнее описать существующий запрос в соцпроектах, определив связь каждого направления с существующими целями. Это позволит равномерно распределить денежные вложения и избежать дисбаланса при недофинансировании некоторых направлений.

В текущих условиях привлечение инвестиций в рамках разрабатываемой социальной таксономии ожидается скорее на внутреннем рынке, но может стать потенциальным инструментом привлечения и иностранных инвестиций в отдаленной перспективе. Для этого важно выровнять текущие российские подходы с международными, чтобы устранить недопонимание и сложности при верификации проектов. Сейчас проект соответствующей таксономии РФ включает минимальное использование международных деклараций и стандартов среди всех рассмотренных документов, многие из которых были разработаны совместно с международными организациями. Использование международных норм и стандартов отдельно отмечается и в документе от IISD.

При этом социальные и экологические проекты нельзя рассматривать в отрыве друг от друга — об этом заявлялось и в докладе о таксономии ЕС, и в IISD, поскольку зачастую решение или возникновение проблем находится на их стыке. Это требует синергии между таксономиями «зеленых» и социальных проектов. Говорить же о создании документа, гармонизированного с зарубежными таксономиями, пока кажется преждевременным. Хотя подобная практика в мире уже развивается — на примере таксономий ЕС и Китая, но пока с точки зрения финансирования экологических проектов.

Надежда Кленина, Елена Дубовицкая