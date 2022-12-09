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Коммерсантъ FM
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Путин подтвердил неформальный саммит СНГ в Петербурге перед Новым годом

Президент России Владимир Путин напомнил, что перед Новым годом в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. Точную дату саммита президент не назвал.

«Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу вам напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге»,— сказал президент своим коллегам.

Предыдущая неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в день рождения Владимира Путина, 7 октября, в Санкт-Петербурге. В неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Предновогодний неформальный саммит СНГ проходил также и в прошлом году — 28 декабря. Тогда лидеры страны содружества встретились в президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. На ней также присутствовала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эрдни Кагалтынов

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