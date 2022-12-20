Из Перми могут возобновиться рейсы в Стамбул

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» обратились в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) за получением допусков выполнение рейсов из Перми в Стамбул (Турция). Как следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, «Аэрофлот» просит разрешить ему выполнять по 14 рейсов в неделю по этому направлению, «Победа» — по семь рейсов. Обслуживание данного маршрута имеет ограничения: допуски на перелеты по нему выдаются не более чем двум перевозчикам, второму назначенному перевозчику разрешается выполнять не более 14 рейсов в неделю. Прямые перелеты Пермь — Стамбул с марта не осуществляются, однако в настоящий момент у компании Nordwind Airlines есть допуски на выполнение двух рейсов в неделю по этому направлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также «Аэрофлот», «Победа» и Nordwind Airlines запросили допуски на выполнение перелетов из Перми в турецкий город Анталью — по 14 раз, два раза и семь раз в неделю соответственно. Для обслуживания этого направления существуют аналогичные ограничения. Один перевозчик на маршруте Пермь — Анталья уже есть, это авиакомпания Azur Air, имеющая допуск на шесть рейсов в неделю.

Помимо этого, авиаперевозчики просят у Росавиации допуски на рейсы из Перми в города Таджикистана. В частности Red Wings Airlines планируют выполнять по пять рейсов в неделю в Душанбе, а «Уральские авиалинии» (УАЛ) — по пять перелетов в Худжанд. Кроме того, УАЛ хотят увеличить частоту разрешенных им перелетов из столицы Прикамья в Бохтар и Куляб с трех до семи раз в неделю.