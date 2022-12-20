На Алтае суд назначил условный срок экс-главе района по делу о превышении полномочий

В Республике Алтай завершился судебный процесс по делу бывшего главы Онгудайского района. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, экс-чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и назначили три года условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, в феврале 2009 года администрация района приобрела в селе Онгудай жилой дом с земельным участком. Жилье получил друг чиновника, главврач районной больницы, который не был признан нуждающимися в таковом. Для придания законности сделки в доме прописали брата главврача, которого позднее трудоустроили водителем скорой помощи больницы. В последующем этот дом был приватизирован.

Потери бюджета, по версии следствия, составили свыше 600 тыс. руб. В ходе предварительного следствия указанное имущество было возвращено муниципалитету. Экс-глава района отрицал выдвинутые против него обвинения.

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Илья Николаев