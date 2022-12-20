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Коммерсантъ FM
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Турбизнес нарастил обороты

Продажи туров за рубеж в этом году вырастут

Несмотря на снижение организованного потока за рубеж в натуральном выражении, турбизнесу удастся в этом году увеличить денежный оборот. Динамику обеспечит рост стоимости среднего тура на 30% и наличие популярных направлений — Турции, Египта и Таиланда. Участники рынка ждут роста продаж и в начале 2023 года, хотя процесс будут сдерживать ограниченный объем перевозки и сложности с организацией поездок.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выездной организованный турпоток за рубеж в этом году может оказаться на уровне 8 млн человек, рассказал “Ъ” вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, по итогам января—ноября показатель достиг 7–7,5 млн человек, а декабрь — традиционно активный месяц. Но результат, отмечает господин Горин, вероятно, все же окажется ниже уровня 2021 года, когда за рубеж отправились 9 млн организованных туристов, и более чем в два раза будет меньше показателя 2019 года в 19 млн человек.

В деньгах оборот рынка организованных туров в этом году увеличится на 11–22%, до 300–330 млрд руб., прогнозируют в Travelata.ru. Относительно 2019 года показатель будет меньше на 26–33%. В Ассоциации туроператоров России заявили, что пока не подводили итоги года.

Восстановление оборотов обеспечил рост стоимости туров. По оценкам Travelata.ru, средний чек за год увеличился на 30%, до 116,6 тыс. руб., при покупке тура в Турцию — на 57%, до 149 тыс. руб. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что в среднем зарубежные поездки за год подорожали на 20–25%, что способствовало росту оборота компании, хотя количество туристов будет сопоставимо или немного отставать от прошлогоднего уровня. По его словам, на оборотах турбизнеса могли сказаться и продажи марта — конца сентября, когда стоимость полетов за рубеж резко росла за счет волн панического спроса. Ограниченное число рейсов по выездным направлениям привело к увеличению глубины бронирований и среднего чека, говорят в Anex Tour. Основной рост стоимости туров, по словам Дмитрия Горина, действительно произошел за счет подорожания перелетов по некоторым направлениям в два-три раза. На размещение в зарубежных отелях, по данным Ostrovok.ru, россияне в этом году в среднем тратили 7,2 тыс. руб. за ночь, что на 23% меньше, чем годом ранее.

В Anex Tour отметили, что темпы продаж выше первоначальных ожиданий, в частности, за счет высокого спроса на Шри-Ланку, в Индию и Таиланд во второй половине года. Рост к прошлому году есть, особенно на направлениях, закрытых ранее, уточнили в компании. Там также фиксируют увеличение продаж гостиничного размещения из-за трудностей с зарубежными системами бронирования. Гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов указывает, что в этом году его компания отправила на отдых более 1,5 млн туристов, что немного ниже уровня 2021 года, но превышает результат 2019-го. В «Интуристе» отмечают рост потока на внутренних и выездных направлениях за счет расширения полетных программ.

Динамику выездного турпотока за рубеж в этом году сдерживало фактическое отсутствие на организованном рынке популярных ранее направлений — Греции, Испании, Черногории, Хорватии и Болгарии. Но существующие показали достаточно хорошую динамику. По данным Travelata.ru, Турция в этом году сформировала 37% от продаж организованных туров. Согласно данным местных властей, за январь—октябрь в страну зарегистрировано 4,63 млн прибытий из России. Это на 6,2% больше уровня прошлого года, но на 30,8% отстает от 2019 года. Египет, по оценкам Travelata.ru, сформировал 16% продаж, ОАЭ — 7%, Таиланд — 3%. На организованные поездки по России у компании пришлось 26% туров.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что в четвертом квартале оборот сервиса вырос на 60% год к году, что соответствует динамике до пандемии. Он связывает эффект с хорошими продажами традиционно зимних направлений — Таиланда и Египта — и рассчитывает на пролонгированный позитивный эффект в начале 2023 года. Игорь Блинов также ждет хорошее начало года. Хотя Дмитрий Горин предполагает, что ограниченный объем полетных программ, сложности с оформлением виз и платежами за рубежом продолжат сдерживать восстановление выездного турпотока.

Александра Мерцалова

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