«Тихий берег» признали нерыбным местом

Предприниматель Рустам Зиганшин по решению судов вернул в муниципальную собственность участок площадью 10,7 га в Нуримановском районе, где расположен отель «Тихий берег». В 2018–2019 годах эти земли с видом разрешенного использования «для ведения рыбоводства» были выкуплены у администрации района за 391 тыс. руб. Прокуратура во время проверки установила, что участок используется не по целевому назначению — на нем построена база отдыха с гостиничными номерами, а рыбоводство фактически не ведется. Вчера Рустам Зиганшин сообщил «Ъ-Уфа», что решения судов не повлияли на работу отеля, земля под ним взята в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок был предоставлен для ведения рыбоводства, однако использовался не по целевому назначению

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Участок был предоставлен для ведения рыбоводства, однако использовался не по целевому назначению

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В результате мер, принятых прокуратурой Башкирии, предприниматель, владелец ООО «Тихий берег» Рустам Зиганшин по решению двух инстанций судов вернул в муниципальную собственность участок сельхозназначения площадью более 10,7 га в Нуримановском районе, на котором расположен отель «Тихий берег».

Установлено, что в 2015 году между администрацией Нуримановского района в лице комитета по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений и ООО «Тихий берег» был заключен договор аренды участка с видом разрешенного использования «для ведения рыбоводства». На нем компания в 2017 году возвела комплекс для обслуживания персонала рыбоводческого хозяйства площадью 572 кв. м и оформила его в собственность. В 2018 году без проведения торгов спорный участок был продан «Тихому берегу» за 391 тыс. руб., а в 2019 году его выкупил у собственной компании гендиректор и владелец «Тихого берега» Рустам Зиганшин.

Прокуратура Нуримановского района в ходе проверки выяснила, что в комплексе расположены ресторан и гостиница. «Учитывая, что цель, в соответствии с которой земельный участок предоставлен в аренду ООО «Тихий берег», на момент заключения договора купли-продажи не достигнута», у «Тихого берега» не было исключительного права на выкуп спорного участка, говорится в материалах дела. Также надзорное ведомство заявило о несоразмерности площади участка и расположенного на нем объекта: площадь территории превышала площадь строений в 187 раз.

Представители ответчиков: компании «Тихий берег» и предпринимателя в иске просили отказать. Они указали, что на участке расположены восемь прудов общей площадью 30 тыс. кв. м, «участок используется в соответствии с видом его разрешенного использования». Эти доводы поддержали администрация Нуримановского района и комитет по управлению собственностью минземимущества республики.

Суд отметил, что участок многократно превышает площадь здания, а «Тихий берег» не доказал необходимости использования всей спорной территории для обслуживания построек. «Фактически на земельном участке … расположена комфортабельная база отдыха с гостиничными номерами, баней, банкетным залом, с сервисом проката, с рыбалкой и охотой», — пришел к выводу суд, отметив, что эти объекты могут повлечь ухудшение состояния спорного участка.

Суд признал недействительными договоры купли-продажи участка между администрацией Нуримановского района и «Тихим берегом», а также между компанией и Рустамом Зиганшиным. Право собственности господина Зиганшина на участок было прекращено.

В апелляционной жалобе ответчики просили решение отменить, утверждая, что необходимость предоставления участка такой площади обусловлена расположением на нем восьми прудов для рыбоводства. Однако эксперт, исследовав пруды, обнаружил рыбу только в одном из них. В итоге в марте текущего года апелляционная инстанция утвердила решение Иглинского межрайонного суда.

Вчера в пресс-службе прокуратуры уточнили, что процедура исполнения решения суда была завершена в конце ноября.

Рустам Зиганшин вчера заявил, что решение судов не повлияло на работу отеля «Тихий берег», а земля под ним взята в аренду. Площадь участка, которая сейчас находится в аренде, предприниматель не уточнил.

Влада Шипилова