Путин рекомендовал властям Крыма и Севастополя бесплатно предоставить землю для отличившихся в СВО

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя, а также Московской области принять законодательные акты, согласно которым военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, будут бесплатно предоставлять землю в этих регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Земельные участки смогут получить военнослужащие, получившие госнаграды за заслуги, проявленные в ходе СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий. В случае гибели участника спецоперации землю предоставят членам его семьи.

В связи с этим правительство РФ должно заключить между профильными структурами и главами Крыма, Севастополя и Московской области соглашение. Оно будет определять порядок взаимодействий при предоставлении земельных участков.

Татьяна Ручкина

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