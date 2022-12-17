NASA отложило выход своих астронавтов в открытый космос из-за утечки на «Союзе»

Американские астронавты на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос на два дня позже запланированного из-за утечки на корабле «Союз МС-22». Выход в открытый космос пока планируется на 21 декабря.

«NASA определило новую дату выхода в открытый космос, который ранее планировался на 19 декабря. Теперь он состоится 21 декабря»,— говорится в сообщении NASA.

15 декабря на корабле «Союз-22», который находится в российском сегменте МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Скорее всего, повреждение произошло из-за попадания микрометеорита. Экипаж МКС не пострадал. 17 декабря «Роскосмос» успешно испытал двигатели «Союза». Завтра, 18 декабря, планируется обследование корабля.

Анастасия Ларина