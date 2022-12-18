«Роскосмос» сообщил о снижении температуры на корабле «Союз МС-22»

Специалисты подмосковного центра управления полета смогли понизить температуру на корабле «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». 17 декабря температура на корабле повышалась до 30°С.

«Температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

15 декабря на корабле «Союз МС-22», состыкованном с международной космической станцией (МКС), произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Причиной повреждения могло стать попадание в корпус микрометеорита. Из-за повреждений температура на корабле выходила за пределы нормы и колебалась в пределах от 28 до 30°С.

Анастасия Ларина