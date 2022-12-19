Число переходов свердловчан на фишинговые сайты выросло на 103 тысячи за год

«Лаборатория Касперского» за 11 месяцев 2022 года выявила 2,137 млн попыток перехода жителей Свердловской области на фишинговые сайты, что на 103 тыс. раз больше, чем за весь 2021 год. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, потенциально, рост в этом году может быть чуть больше 2021 года, учитывая, что декабрь «горячий» месяц в целом.

Кроме того, в первом полугодии 2022 года, по данным «Лаборатории Касперского», локальные киберугрозы (вредоносные файлы, распространяющиеся, например, через съемные носители в виде зашифрованных документов) были обнаружены на компьютерах каждого четвертого пользователя из Свердловской области. Доля корпоративных пользователей, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения локальными угрозами, составила 20%. С попытками заражения из интернета столкнулись 15% свердловчан. Доля корпоративных пользователей, на чьих устройствах зафиксирована попытка заражения из интернета, — 12%.

Напомним, фишинг стал одной из основных киберугроз в 2022 году, рассказали «Ъ-Урал» участники IT-рынка. Как пояснили эксперты, уход с российского рынка ряда иностранных компаний спровоцировал появление множества ресурсов, на которых хакеры предлагают приобрести продукцию более недоступных брендов.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Хакеры заманивают брендами».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина