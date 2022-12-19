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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 19 декабря

Яркие кадры понедельника

Папа Франциск на приеме в Ватикане, гололед в немецком Касселе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Ватикан. Папа Франциск приветствует ребенка на встрече с членами Всеобщей итальянской конфедерации труда

Ватикан. Папа Франциск приветствует ребенка на встрече с членами Всеобщей итальянской конфедерации труда

Фото: Reuters / Yara Nardi

Минск. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости

Минск. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рим. Похороны сербского футболиста Синишы Михайловича, умершего в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелой формой лейкемии

Рим. Похороны сербского футболиста Синишы Михайловича, умершего в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелой формой лейкемии

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Кассель, Германия. Гололед на улице города

Кассель, Германия. Гололед на улице города

Фото: Uwe Zucchi / dpa / AP

Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц на заводе по производству мотоциклов BMW Group

Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц на заводе по производству мотоциклов BMW Group

Фото: Reuters / Annegret Hilse

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Ватикан. Папа Франциск приветствует ребенка на встрече с членами Всеобщей итальянской конфедерации труда

Фото: Reuters / Yara Nardi

Минск. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рим. Похороны сербского футболиста Синишы Михайловича, умершего в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелой формой лейкемии

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Кассель, Германия. Гололед на улице города

Фото: Uwe Zucchi / dpa / AP

Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц на заводе по производству мотоциклов BMW Group

Фото: Reuters / Annegret Hilse

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