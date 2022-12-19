Фото дня: 19 декабря

Папа Франциск на приеме в Ватикане, гололед в немецком Касселе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ватикан. Папа Франциск приветствует ребенка на встрече с членами Всеобщей итальянской конфедерации труда Фото: Reuters / Yara Nardi Минск. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Рим. Похороны сербского футболиста Синишы Михайловича, умершего в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелой формой лейкемии Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane Кассель, Германия. Гололед на улице города Фото: Uwe Zucchi / dpa / AP Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц на заводе по производству мотоциклов BMW Group Фото: Reuters / Annegret Hilse Следующая фотография 1 / 5 Ватикан. Папа Франциск приветствует ребенка на встрече с членами Всеобщей итальянской конфедерации труда Фото: Reuters / Yara Nardi Минск. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Рим. Похороны сербского футболиста Синишы Михайловича, умершего в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелой формой лейкемии Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane Кассель, Германия. Гололед на улице города Фото: Uwe Zucchi / dpa / AP Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц на заводе по производству мотоциклов BMW Group Фото: Reuters / Annegret Hilse