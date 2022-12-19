Соперники «Локомотива» прибыли на автобусе из Москвы в Ярославль

Сегодня, 19 декабря, в 3:30 утра в Ярославль приехали хоккеисты ХК «Сочи», самолет с которыми не смог вчера сесть в аэропорту «Туношна» из-за неблагоприятных погодных условий. Игра между «Сочи» и «Локомотивом» все-таки состоится сегодня в 19:00 на «Арене-2000».

Как сообщается в Telegram-канале ХК «Сочи», хоккеисты добрались в Ярославль на автобусе хоккейного клуба «Капитан». Следующая игра «Сочи» состоится 21 декабря в Череповце со «Северсталью», сейчас обсуждается логистика.

«Утреннюю раскатку пришлось отменить, и днем игроки и тренеры отправились на небольшую прогулку недалеко от гостиницы (хоккеисты остановились в гостинице Ring Premier Hotel — прим. «Ъ-Ярославль). Затем по плану у команды собрание, обед, отдых и отъезд на матч»,— сообщается в Telegram-канале.

Алла Чижова